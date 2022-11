Akorát vzadu dva blbečci vedle sebe. Ztrátu třídní knihy hrají už 55 let

Pátrání po odkazu fiktivního velikána a světoběžníka, který má na kontě desítky vynálezů, objevů, matematických vzorců i uměleckých děl, je již více než půlstoletí náplní Divadla Járy Cimrmana, jehož první představení se konalo v pražské Malostranské besedě 4. října 1967.

Nestárnoucí humor cimrmanologů, z jejichž patnáctky her z dílny Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka řada citátů zlidověla, oslovuje pořád nové generace diváků. Již první představení hry Akt sklidilo nečekaný úspěch, stejně si vedla i druhá hra Vyšetřování ztráty třídní knihy, jejímž autorem byl Smoljak a která měla premiéru o měsíc a čtyři dny později, tedy 8. listopadu 1967.

Premiéra ve Smoljakově režii se konala rovněž v Malostranské besedě. Hra sestává ze dvou částí – vědeckého semináře a vlastní hry. Seminář, z pera obou spoluautorů, se věnuje Cimrmanově pedagogické činnosti. Hra pojednává o marné snaze pedagogického sboru donutit žáky posledního ročníku gymnázia k navrácení třídní knihy, která zmizela již před sedmi lety. Ve hře účinkují pouze čtyři postavy, z nichž jedna je němá (učitel, ředitel školy, inspektor a zemský školní rada).

Hra měla hodně přes tisíc repríz a dodnes patří mezi nejoblíbenější cimrmanovské kousky.

A podle ankety Českého rozhlasu a Divadla Járy Cimrmana o nejoblíbenější hlášku z her Járy Cimrmana z roku 2016 právě v této hře zní ta vítězná: „Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý Debil nebo Blbeček! Se podivejte do zasedacího pořádku: Debil, Blbeček, Debil, Blbeček, Debil, Blbeček, Debil, Blbeček. Akorát támhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva Blbečci vedle sebe,“ zní věta, kterou na jevišti poprvé pronesl dnes už zesnulý Smoljak.