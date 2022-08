Nějak si poradíme, zní z malých divadel, která nedosáhla na dotaci

Sotva přestala divadla sčítat zarouškované hlavy diváků, které dle tehdejších zdravotnických regulí ještě mohla vpustit na svá představení, přišla další rána. Stejně jako jiných segmentů i kultury se dotýká plíživé zdražování a nárůst cen energií. Malé oceňované soubory pěstující divadelní alternativu k velkým komerčním produkcím tak doslova bojují o přežití.

Přesně to postihlo pražské Divadlo D21, kterému navíc letos nebyla přiznána dotace ministerstva kultury. „Svízelná finanční situace, v níž se Divadlo D21 nyní nachází, však není způsobena pouze nepřidělením této dotace, ale také sníženou návštěvností v posledních měsících sezony a zároveň prudkým navýšením provozních nákladů, tedy především drastickým zdražením energií,“ vypočítává dramaturgyně Kristýna Čepková.

Velká rána kultuře

„To vše ještě umocněno poměrně fatálními následky koronavirové pandemie, která, jak známo, zasadila velkou ránu kultuře obecně a živému umění zvláště. Kdyby se tyto okolnosti nesešly v jednom čase, dopad na ekonomické fungování divadla by nebyl tak drtivý,“ přemýšlí mluvčí scény.

V podobné situaci se nyní nachází i taneční soubor Burki&com, který u ministerstva kultury dosáhl pouze na polovinu dříve získané částky. „Po zvážení našich možností s takto omezeným rozpočtem jsme byli nuceni pozastavit veškerou přípravu nových projektů a výrazně snížit počty představení pro letošní rok,“ hlásí šéfka a režisérka souboru Jana Burkiewiczová.

„Vzhledem k tomu, jak se u nás vyvíjí inflace a zdražování energií, budeme bohužel muset ve škrtech přitvrzovat. Sama trochu netuším, kam ještě sáhnout. Systém nám neumožňuje vytvářet finanční rezervy. Na konci každého roku musíme pracovat v účetnictví s nulou,“ vysvětluje tvůrkyně takzvaného fyzického divadla.

Burkiewiczová přiznává, že jediná položka, kde může dále škrtat, je počet představení. „Otázkou zůstává, jaký minimální počet jich za rok company může odehrát, aby se ještě o company dalo mluvit. Navíc každé zrušené představení znamená, že o práci přichází cca dvanáct lidí,“ pokračuje Burkiewiczová. Uvědomuje si, že její Burki&com není jediný soubor, který se do této situace dostává. „V konečném důsledku o práci přichází velká skupina talentovaných lidí, kteří i před krizí pracovali za minimální mzdy,“ dodává.

Výzva k zamyšlení

Nedostatek peněz nutí ke změnám i Divadlo D21, které podle vlastních slov bere nepřidělení dotace „nikoliv jako porážku, ale jako výzvu k zamyšlení nad fungováním a dalším směřováním“. Jen letos proto soubor čeká několik derniér kvůli zúžení repertoáru.

„Stávající situace nás také vede k mírnému zdražení vstupného či uvolnění více termínů pro pronájmy prostor divadla. Dramaturgii zacílíme na staršího diváka než dříve, tedy už nebudeme hrát pro malé děti. To přenecháme těm, kdo v této disciplíně více vynikají. Zaměříme se na náctileté a dospělé publikum,“ přibližuje Čepková plány divadla z pražských Vinohrad.

Soubor okolo ředitelky a zakladatelky Hany Mathauserové prý taktéž hledá partnery v soukromém sektoru. „Neděláme si iluze, že by se zrovna v této době zázračně objevil nezištný mecenáš, který by nás spasil, jakkoli je to krásná představa… Spíš bychom rádi začali spolupracovat s firmami a dalšími skupinami potenciálních diváků, a to recipročně, třeba formou zadaných představení s dalším doprovodným programem,“ vysvětluje Čepková.

D21 v nové sezoně chystá například Lorcovu Krvavou svatbu, provoz však 22. září zahájí reprízou inscenace Emil čili O Háchovi ověnčenou Cenou Marka Ravenhilla. Burki&com pak do pražské La Fabriky i na zájezdy chystá nové verze kusů Ostrov! a Růžový samuraj.