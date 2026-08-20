RECENZE: Příběhy z časů stavby Temelína nasákly zdi opuštěné ubytovny
Letošní novinku nazvanou Hotel Fatique zasadil tým okolo lídra Pavla Štourače do opuštěné ubytovny Blanice v jihočeském městečku Týn nad Vltavou. Tedy do místa, které v 80. letech vzniklo jako ubytovací kapacita pro dělníky pracující na výstavbě nedaleké elektrárny Temelín. Po dokončení stavby se panelový komplex podařilo ještě nějaký čas využívat, naposledy jako azyl pro ukrajinské uprchlíky.
Nyní je však prázdný, z větší části zbouraný. Před definitivní demolicí ale útroby vstupního objektu s recepcí a jídelnou využili divadelníci. Diváky pozvali do svého tradičního světa, kde se nemluví, ale zato tančí, pohybuje a vůbec se vyjadřují emoce jakkoli jinak než slovy.
Continuo tradičně využívá svůj mezinárodní soubor všestranně umělecky nadaných duší, takže působivé obrazy z hlubin hotelových chodeb či kantýny doplňuje živá hudba a hlavně nečekaná scénografie.
Mezi trubkami, rozvody, ale třeba i pračkami tak najdeme vodní hladinu, hlínu či skříně plné nejrůznějšího harampádí. Především však nedořečené a jen jemně načrtnuté příběhy cestujících, pro které je hotel jednorázovým zastavením na jejich specifické cestě a kteří často bezděky do jeho zdí otisknou kousek svého osudu.
Hotel Fatique
Divadlo Continuo
premiéra 28. července 2026
režie: Pavel Štourač
hrají: Granada Gallego, Narayana-Ananda Sieber, Beatriz Fabregat Cote, Nico Dorigatti, Zack Mallgrave, Stefan Bütschi, Klil Ela Rotshtain, Pau Barrachina i Reixach, Anne Sandee, Nila Mangastuti van der Male, Anna Mrachkovska, Cam Gendron, Cyril Janeček, Sára Šrámková, Kylie Williams, Maria Anna Pisera, Jana Štofaniková, Milan Špičák
Mezi letošními obrazy zaujme až lynchovské chování obyvatel jednoho malého pokoje, nešťastná nevěsta na kraji bizarního rybníka či hosté opakovaně uléhající na jednu z mnoha postelí.
Tvorba Divadla Continuo je snadno rozpoznatelná a pro toho, kdo na jejich novinky chodí pravidelně, možná i stále stejná. I tak se ale minimálně jednou do roka vyplatí podívat se, jak si s nějakým novým prostorem Štouračův tým poradil.
Letos tedy rozhodně. Ubytovna Blanice totiž vedle tradičních divadelních obrazů zaujme i místem samotným. V jejích chodbách zůstává ukryta část historie svého času kontroverzní stavby jaderné elektrárny, které padlo za oběť několik okolních vesnic. Tedy realita, na kterou by se nemělo zapomenout.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Mumie: Hrob Dračího císaře 50 %, V zajetí démonů 45 %, Predátor: Evoluce 60 %, Špunti na vodě 45 %, Na hraně zítřka 65 %, Anglické jahody 70 %, Franta mimozemšťan 10 %, S ledovým klidem 20 %, Národní třída 55 %
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