Nejsou vidět, ale bez nich by se divadlo nehrálo. Jak vypadá práce lidí za oponou

Darina Korandová

Nápověda, Národní divadlo, Praha

Divadlo ji přitahovalo odmalička, už v pěti letech chodila s tetou do dětského Sluníčka. „Jeho vůni si vybavuju dodnes, už tehdy jsem si moc přála vědět, co se děje v zákulisí,“ vzpomíná na chvíle, které ji na celý život okouzlily.

Hrála amatérské divadlo, vystudovala zdravotnickou školu, ale víc ji to táhlo do umělecké branže. Nastoupila do Divadla Na zábradlí jako asistentka režie, k tomu si přibrala nápovědu a inspici. Když dcera studovala medicínu a byla potřeba každá koruna, v divadle i uklízela.