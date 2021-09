Formani vezou do Pražské tržnice western Deadtown i interaktivní výstavu

Výstava nazvaná Imaginárium potrvá od středy 29. září až do středy 29. prosince. „Návštěvníci zavítají do světa fantazie vytvořeného z divadelních kulis a předmětů z různých představení Divadla bratří Formanů, z loutek, hraček, textilních a mechanických objektů, fotografií, ilustrací, her a obrázků z dílen spřízněných výtvarníků,“ láká Matěj Forman. Výstava prý bude poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti.

„Bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou,“ pokračuje divadelník. Imaginárium už má za sebou tuzemské i zahraniční zástavky. Zájemci jej mohli zhlédnout v Plzni, Písku, Jičíně či Trutnově, ale i v Paříží, dánském Silkeborgu či italském Trani.

Výstava si vždy uzpůsobuje konkrétnímu místu a návštěvníkům nabízí velkou interaktivitu. „Součástí výstavy budou malé dílny, kde si nejen dětští návštěvníci mohou vlastnoručně vyrobit něco pro radost nebo vyzkoušet s pomocí kustoda či mistra svého oboru některou z uměleckých disciplín blízkých divadlu a filmu,“ popisuje Forman.

Představení Deadtown, ve kterém si bratři Formanové pohrávají s poetikou divokého západu a které mělo před čtyřmi lety premiéru na jejich smíchovském festivalu Arena, zavítá do tržnice 1. října. Přístupné bude po deset po sobě jdoucích večerů.