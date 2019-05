Díky thrillerovému konci světa chytá Divadlo Bez zábradlí druhý dech

„Hraji postavu Marka, mladého kluka, který se na začátku hry ocitne v protiatomovém krytu s dívkou Luisou,“ říká Karel Heřmánek mladší, který si v novince zahraje spolu se Sarah Haváčovou. „Mark jí tvrdí, že nastal útok. Během představení však vycházejí najevo různé motivace a hra dostává spád,“ naznačuje Heřmánek neurčitě, aby divák nepřišel o moment překvapení.



„Je to hodně vzrušující, napínavé. Uvádíme to jako thriller o lásce,“ pokračuje s popisem a upozorňuje, že ač se to podle názvu může zdát, sci-fi diváci čekat nemají.

„Vyprávíme o reálných lidech, kteří řeší reálnou situaci. Střet dvojice, která má odlišný pohled na svět. Právě tohle dodává naší novince drama, konflikt i humor,“ poukazuje Heřmánek.

Filmové vyznění

„Řeč celého představení je v pojetí Tomáše Mašína velice filmová,“ přibližuje Heřmánek novinku v narážce na fakt, že režisérem je tvůrce známý spíše z filmové tvorby. Natočil 3 sezóny v pekle či Wilsonov. „Pro Mašína je to divadelní debut, používá prostředky, které vytvářejí atmosféru, zajímavě pracuje se světlem. Hudbu pak dělá Karel Havlíček, což je vlastně také filmový skladatel,“ přemýšlí nad vyzněním kusu Heřmánek. Dramaturgii Po konci světa má na starosti Ilona Smejkalová z Národního divadla.

Hru Dennise Kellyho přitom nedávno pod stejným jménem uvedl soubor SpoluHra v Divadle v Celetné, v zářijové premiéře se objevili Daniel Krejčík a Iva Pazderková.

„Nemyslím si, že by to byl vyloženě problém, je mnoho různých inscenací, které jsou uváděny současně,“ zamýšlí se Heřmánek a jmenuje aktuální uvedení Romea a Julie v ABC a na Vinohradech anebo stejnou situaci s Revizorem tamtéž. „Každé představení je unikát. A když to lidé budou srovnávat, je to dobře.“

Heřmánek měl na hru Po konci světa políčeno už dlouho: „Hru jsem nastudoval už v roce 2017 v české premiéře, ale pak jsem odjel do zahraničí, tak z toho sešlo,“ vzpomíná a upozorňuje, že pro Divadlo Bez zábradlí je to první premiéra po třech letech a že scéna konečně chytá nový dech.

„Pevně v to doufám, Divadlo Bez zábradlí bylo nějakou dobu v tísnivých podmínkách. Nyní už se však připravuje další premiéra, Hra, která se zvrtla. V originále Play that goes wrong, úspěšný hit z West Endu. Viděl jsem to na Broadwayi a je opravdu dobrá. Bude se zkoušet od 1. června, premiéra v září,“ upozorňuje.

„Doufám, že se po těch třech letech udělá za obdobím krize velká tečka a divadlo bude mít co nabídnout. I trochu nový repertoár. Po konci světa je dost v kontrastu k tomu stávajícímu, není to komedie. Jsem moc rád, že jdeme tímto směrem. Doufám, že se podaří přilákat nové diváky,“ uzavírá.