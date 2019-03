Děti nečtou, takže Alence se ztratila všechna písmena, hlásí Petr Mikeska

„Odkazujeme na slavnou pohádku, kterou napsal Lewis Carroll,“ vysvětluje námět svého divadla herec a režisér Petr Mikeska. „Ale aby to bylo přístupné i malým dětem, tak je to jiná Alenka. Má svou nejoblíbenější knížku Alenka v říši divů a zjistí, že se ztratila všechna písmenka. Vydá se tak na putování do té říše, kde zjistí, že se písmenka ztratila, protože děti dnes už nečtou. A ona musí knížku naplnit příběhy, které prožije,“ naznačuje děj.

Mikeska je ústřední postavou Divadla Anfas, v Alence nejen hraje, ale je i autorem a režisérem. Spolu s ním se v představení objeví ještě Martina Venigerová a Veronika Bajerová.

„Diváci se mohou setkat s postavami, které znají z knihy, ovšem jejich příběhy jsou někdy trochu dovymyšlené, aby se hodily pro divadlo a chápání nejmenších dětí,“ uvažuje držitel činoherní Ceny Thálie.

Hra diváky překvapí i technickými kouzly. „Používáme speciální techniku, kdy to, co Alenka namaluje, se zobrazí na velkém francouzském okně. Takže diváci vidí, jak její kresbičky ožívají,“ přibližuje Mikeska. Projekce přináší speciální efekty, díky nimž to vypadá, že živý herec z obrázku doslova vyleze.

„Na několika místech je představení interaktivní, dětští diváci musí třeba pomoci vyřešit hádanku,“ vysvětluje dále. Věkově by představení mělo být přístupné tříletým dětem.

Po celé republice

Ač Divadlo Anfas založil Petr Mikeska už před mnoha lety, je znám především ze svého působení v Městském divadle Mladá Boleslav, kde v současnosti zastává post uměleckého šéfa. „Máme dvě linie. Jedna pro dospělé a studenty zpracovává klasickou literaturu, i nedramatickou, třeba Utrpení mladého Werthera, Evžena Oněgina, Manon Lescaut. Díváme se na klasické kusy z perspektivy člověka 21. století a řešíme, co nás na nich baví,“ přibližuje dramaturgii Anfasu.

Druhá linie je pohádková. „Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek, Rákosníček. Vycházíme i z večerníčků, protože oslovují děti i rodiče,“ říká. Alenka spadá do této linie.

Premiéru si odbude v neděli právě v mladoboleslavském divadle. „Svá představení ovšem hrajeme po celé republice; v Praze třeba exkluzivně v Divadle v Rytířské,“ dodává ještě.