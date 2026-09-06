Na konci minulé sezony divadlo přišlo s adaptací oscarového snímku Zamilovaný Shakespeare. Na rozdíl od populárních komedií, kde divák čeká na své oblíbené hlášky a občas bývá zklamán, když se tvůrce příliš odchyluje od originálu, není snímek z roku 1998 tak notoricky omílaný, ač byl ve své době hodně oblíbený. Příběh o tom, jak William Shakespeare pod vlivem zakázané lásky k madam Viole de Lesseps vytvořil svou nejslavnější tragédii Romeo a Julie, nabízí podnětný a poutavý dramatický zážitek a je tak zajímavý i bez znalosti filmové předlohy.
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Adaptace byla původně vytvořena pro londýnský West End dramaturgem Leem Hallem a režisér Milan Schejbal ji přenesl na prkna Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. V době, kdy mnohé scény usilují o efektní technologické inovace – od světelných a zvukových efektů až po digitální projekce a složité jevištní triky, doprovázené často bohatou hudební složkou – zvolilo příbramské divadlo minimalistický přístup založený na klasické divadelní formě. Tato volba, kladoucí důraz především na kvalitní herecké výkony a účinnou multifunkční scénu, respektuje alžbětinskou dobu, ve které se příběh odehrává, a vytváří tak autentičtější atmosféru.
V hlavních rolích excelují Filip Týc jako William Shakespeare a Iveta Hlubučková jako Violy de Lesseps. Jejich výkon je podpořen pečlivě obsazenými vedlejšími postavami. Zaujme především drsný a zároveň sympatický obchodník Fennyman v podání nového člena příbramského souboru Františka Čachotského nebo uhrančivá královna Alžběta Kateřiny Fixové, která se na jevišti objeví jen párkrát, ale zanechává majestátní dojem. Také role „nejlepšího herce“ Neda Alleyna je obsazena výstižně Martinem Holzknechtem, jenž si umí podmanit celé jeviště.
Příbramská inscenace představuje vyvážený poměr mezi moderním divadelním pojetím a respektem k tradičním divadelním hodnotám, čímž potvrzuje, že i v současné době mohou být klasické způsoby zpracování působivě atraktivní pro široké publikum. Divadlo Antonína Dvořáka v Zamilovaném Shakespearovi nabízí ryzí zážitek z činohry.