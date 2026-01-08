Už v lednu se ostatně můžeme těšit hned na dvě novinky Dejvického divadla. Obě jsou komorního rázu, takže na ně diváci mohou vyrazit v obvyklém směru – tedy k sídlu populárního divadla, které se nyní jinak opravuje.
Novinky nazvané Vrahova hygiena (premiéra 12. ledna) a Čeština na cestě k vyhynulým jazykům? (premiéra 29. ledna) se totiž budou hrát ve zdejší kavárně. V lednu dále zaujme adaptace posledního románu Michela Houellebecqa Zničit, kterou režisér Tomáš Ráliš chystá do pražského divadla Komedie. V ústřední roli se zde představí Jan Hájek, který má s literátovým jazykem zkušenosti z divadelní verze Serotoninu.
Je libo Havěť, či Ovidia?
Už 6. února se Tomáš Dianiška vrátí k tématu, jež mu svého času vyneslo velkou popularitu. Na Mlčení bobříků patrně naváže v novince Havěť, i zde budou totiž diváci svědky skautského tábora, jehož účastníci se propadnou do jiné reality. O tři dny později se v Činoherním klubu uskuteční odložená premiéra nejnovější hry Ladislava Smočka Hermína, ve které se diváci mohou těšit na Ondřeje Vetchého či Andreu Černou.
|
RECENZE: V padesátých letech bojovaly skautské zombie proti komunistům
Švandovo divadlo plánuje symbolicky na 14. února svoji verzi Romea a Julie, nejslavnější milence si zahrají Aneta Kalertová a Oskar Hes. Divadlo Kalich vrátí 19. února na světlo světa Drábkovu Herečku sobotní noci s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Ten samý den nachystala událost naše první scéna, když uvede „jevištní báseň o nevyzpytatelné hravosti bohů“, tedy Ovidiovy Proměny ve Státní opeře.
Hned 5. března pak naváže Stavovské divadlo novinkou Heda Gablerová v ústřední roli s Pavlou Beretovou. Na závěr měsíce se o slovo opět hlásí Dejvické divadlo, které ve svém azylu na pražských Hájích uvede novinku Služebnictvo v režii Waynea Jordana.
V dubnu se trochu nezvykle Divadlo Na zábradlí vydá na pole filmových adaptací, když uvede Hon, námět známý z Vinterbergova filmu s Madsem Mikkelsenem. Divadlo na Vinohradech pak tento měsíc vsadí na českou klasiku – v Petrolejových lampách si zahrají Patrik Děrgel či Igor Bareš. Městské divadlo Brno plánuje taktéž klasiku, 11. dubna uvede Její pastorkyňu.
|
DIVADLA ROKU: Zářily Dejvické a Zábradlí. A opět propadly opery naší první scény
Jak starý je Měsíc, se pokusí zjistit Jiří Dvořák a Jiří Langmajer v novince Divadla Ungelt 13. května. Stavovské divadlo chystá o patnáct dní později Shakespearův Večer tříkrálový. Blbka je název novinky pražského divadla Studio DVA, tedy autorské novinky Patrika Hartla s Marikou Šoposkou a Sašou Rašilovem.
Červen už je ve znamení letního hraní. Shakespearovské slavnosti zahájí svůj provoz 23. dne tohoto měsíce novou inscenací Komedie omylů.
Snowboarďáci v muzikálu
A co muzikály? Už příští sobotu zaujme v pražském Divadle Hybernia komorní záležitost Pět let zpět, kde se spolu představí Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý. Hlavním měsícem bude však v tomto žánru březen: 12. března uvede Karlín muzikálovou verzi oblíbené disneyovky Ledové království, o den později pak Divadlo Radka Brzobohatého láká na Janákovy Snowboarďáky. Pozornost vzbuzuje i datum 19. března, kdy v Divadle Broadway uvedou novinku Andělé od Petra Kolečka a Michala Suchánka s Tomášem Matonohou a Martinem Dejdarem, která má zobrazit raná 90. léta u nás.
|
Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině
Na pole muzikálu letos míří i Letní scéna Musea Kampa, když na 16. června plánuje premiéru novinky Klan Baťa s Oskarem Hesem. Těsně po prázdninách, tedy 6. září, pak diváci poprvé uvidí očekávaný kus Divadla Kalich nazvaný Biograf láska 2: Nový příběh, který na jeviště vrátí další písně Hany Zagorové.