DIVADLA ROKU: Výbuchem byl Pavláskův Diktátor, zazářilo Švandovo divadlo

Nejvyšší hodnocení si letos vysloužila novinka pražského Švandova divadla. „Jsou témata, jejichž rozebírání a opakování neškodí v žádné době. Novinka Na první pohled otvírá problematiku znásilnění a vztah společnosti k oběti tak sugestivním způsobem, že ji lze doporučit každému. Ve Švandově divadle v roli právničky Tessy září Marie Štípková,“ psali jsme v říjnové recenzi.

„I když bude po dějové stránce od začátku až do konce divákovi jasné, co se bude dít (Millerové hra je lineární a silně předvídatelná), čeká jej strhující večer. Podíl na tom z části má sugestivně sepsaná a vystavěná předloha a stejně tak ztvárnění, jaké ve Švandově divadle zvolili. Marie Štípková totiž v úloze Tessy podává fyzicky i psychicky vyčerpávající a zcela autentický výkon, který by si příští rok zasloužil nějaké ocenění,“ píšeme dále k novince, kterou do Studia Švandova divadla zrežírovala Lucie Ferenzová.