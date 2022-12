DIVADLA ROKU: Nejlepší byl Trojanův padesátník v krizi, zaujala i Marta

Dejvické divadlo - Fifty (90 %)

Plných devadesát procent si z letošních premiér vysloužila jen jedna inscenace a to prosincová premiéra v pražském Dejvickém divadle. Petr Zelenka zde zrežíroval vlastní hru Fifty pojednávající nejen o krizi padesátníků. Do ústřední role obsadil Ivana Trojana. „Zdejší hlavní hvězda se do role cynika, který si ironický vtip neodpustí na pohřbu ani během rozchodu, doslova ponořila. Je vidět, že ho generační role baví a přitahuje, podává ji se specifickým nadhledem, podobně jako se sám fiktivní David vypořádává se svými aktuálními problémy,“ psali jsme v recenzi.

Dejvické divadlo ovšem letos bodovalo i na jaře, kdy v premiéře uvedlo novinku Každý má svou pravdu (80 %). „I ukřičená sicilská domácnost před sto lety může skvěle vypovídat i o dnešní době. Přesvědčí o tom nejnovější, několikrát odkládaná premiéra Dejvického divadla Každý má svou pravdu. Režisér Michal Vajdička italskou klasiku zrežíroval jako komedii, která dává prostor zdejším hercům v čele s Klárou Melíškovou, Veronikou Khek Kubařovou a Ivanem Trojanem,“ začíná recenze dubnové premiéry.