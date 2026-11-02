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Stávku ČT a ČRo podpořila přední divadla. Veřejně vystoupí Medvecká a Orozovič

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  14:25
Taťjana Medvecká, Igor Orozovič a Ondřej Pavelka v Hamletovi

Taťjana Medvecká, Igor Orozovič a Ondřej Pavelka v Hamletovi | foto: Pavel Hejný

Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání...
7 fotografií
Profesionální i neprofesionální scény a divadla soukromá i zřizovaná veřejným sektorem podpořily úterní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Svůj program divadla neruší, některá ho ale upravila, aby se jejich zástupci mohli zúčastnit shromáždění na Václavském náměstí.

Vystoupit tam za ně mají členové Činohry Národního divadla Taťjana Medvecká a Igor Orozovič. Pražská divadla se zapojí do průvodu. Vyplývá to z odpovědí zástupců divadel na dotazy ČTK a z vyjádření na sociálních sítích.

Taťjana Medvecká, Igor Orozovič a Ondřej Pavelka v Hamletovi
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ Divadlo dále upozorňuje i na chystanou demonstraci (2. listopadu 2026).
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ (2. listopadu 2026).
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ (2. listopadu 2026).
7 fotografií

Ke stávkové pohotovosti a šesti požadavkům odborů Činohry Národního divadla se minulý týden připojilo pražské Divadlo Na zábradlí. V prohlášení zveřejněném na facebooku podpořilo stávku.

Členové souboru a zaměstnanci Divadla Na zábradlí plánují na úterním shromáždění na Václavském náměstí být podle mluvčí Kamily Dohnalové pod pódiem. „Po domluvě a v koordinaci s Asociací profesionálních divadel ČR na pódiu za divadla vystoupí Táňa Medvecká a Igor Orozovič,“ sdělila Dohnalová. Medvecká i Orozovič jsou předními členy Činohry ND. Všechny soubory divadla podle mluvčího Tomáše Staňka nadále hrají, jako ostatní scény. Herci pražských divadel se v úterý připojí do jednoho z průvodů.

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Divadlo pod Palmovkou vstoupilo do stávkové pohotovosti podle mluvčího Zdeňka Přidala v pondělí. „My, členové a členky uměleckého souboru a zaměstnanci a zaměstnankyně Divadla pod Palmovkou, vyhlašujeme stávkovou pohotovost a důrazně protestujeme proti způsobu, jakým postupuje současná vláda vůči veřejnoprávním médiím a kultuře. Stojíme za pracovníky a pracovnicemi ČT a ČRo a podporujeme jejich stávku 3. listopadu 2026,“ stojí v prohlášení.

„Podporujeme stávku zaměstnanců veřejnoprávních médií, vyjádřili jsme se v tomto smyslu jak pro diváky, tak na sociálních sítích. Požadujeme také odstoupení ministra kultury ČR. Situaci bedlivě sledujeme a další kroky zvažujeme,“ sdělil iDNES.cz ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

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Divadlo v Dlouhé se podle mluvčí Karoly Štěpánové připojilo ke stávkové pohotovosti odborů Činohry ND. V úterý divadlo posune a přeruší generální zkoušku novinky Víkend tak, aby se členové tvůrčího týmu mohli zúčastnit shromáždění na Václavském náměstí. Vystupovat nemají.

Stávku i stávkovou pohotovost podpořil soubor Divadla na Vinohradech, zda jeho členové plánují účast na protestním shromáždění, šéfdramaturg Jan Vedral na dotaz ČTK neuvedl. „Jednotlivé osobnosti z řad členů souboru, zaměstnanců a spolupracovníků Divadla na Vinohradech svůj občanský postoj zřetelně vyjádřily v prohlášení Psychóza 4.36 dostupném na faceboku a instagramu,“ dodal Vedral.

Dejvické divadlo na facebooku vyzvalo své diváky, aby se zúčastnili shromáždění jak 3., tak 15. listopadu. „Stojíme za studentkami a studenty i za zaměstnanci dalších institucí, kteří na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií vyhlásili stávkovou pohotovost. Zásadně odmítáme způsob, jakým ministerstvo kultury mění státní kulturní politiku a dotační pravidla a prosazuje změnu financování veřejnoprávních médií,“ uvedlo divadlo.

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Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové jsou svobodná média a svobodné umění součástí demokratického prostoru. „Nezávislá divadla podporují stávku zaměstnanců ČT a ČRo, stejně jako stávkové pohotovosti vysokých škol, zřizovaných divadel a dalších institucí. Podpora má konkrétní podobu, kdy divadla informují svoje diváky, mluví s nimi a zveřejňují požadavky stávkujících. Dále se zapojujeme do veřejných aktivit, jak je to jen možné,“ sdělila Havlíková.

Mezi mimopražskými scénami se podle ní zapojilo Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské, plzeňské Divadlo J. K. Tyla, liberecké Divadlo F. X. Šaldy, královéhradecké Klicperovo divadlo a Divadlo Drak, Horácké divadlo v Jihlavě, Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo Petra Bezruče v Ostravě nebo Činoherní studio v Ústí nad Labem. Divadla chtějí využívat svého přirozeného přímého kontaktu s veřejností a přispívat k informované diskusi o budoucnosti médií veřejné služby.

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