Ungelt otvírá na hostování. Další menší scény se přidají koncem května

Brněnská Husa na provázku se třeba od 29. května rozhodla hrát na svém dvoře zvaném „provázek.dvůr“. Z větších pražských scén svůj program od 25. května spouští jako jedno z mála Švandovo divadlo. „Pro někoho je představa hrát pro sto diváků v rouškách nepřijatelná, může se ale stát, že tato omezení přetrvají do další sezony, a tak si chceme takový provoz vyzkoušet. Máme štěstí, že typ klimatizace, který u nás máme, je podle epidemiologů vhodný,“ uvádí ředitel Daniel Hrbek.

Smíchovská scéna bude hostit i inscenace Divadla Ungelt. To hledalo náhradní prostor, aby mohlo hrát pro povolenou stovku. Ungelt hraje dokonce už od středy, další azyl totiž našel v Divadle Metro, kde jako první uvede představení Skořápka. „Pokud bychom museli přesně dodržet všechna pravidla včetně rozestupů, vešlo by se do Ungeltu přibližně 40 diváků,“ vysvětlil hostování Josef Kubáník. Jak to bude s provozem přidružené Letní scény, zůstává zatím nejasné.



Od 4. června se přidává Činoherní klub, hrát bude pro 64 diváků. „V omezeném režimu budou diváci během června moci zhlédnout sedm klasických činoherních představení a stanou účastníky tří živých internetových vysílání natáčení seriálu Velmi křehké větve,“ uvedla za scénu Linda Skarlandtová. Naopak neotevře Studio Hrdinů, jarní termíny repríz postupně nahrazuje podzimními a své síly vrhá do zkoušení odložené premiéry Ferrante club.

Z menších scén se na návrat na jeviště chystají třeba v pražském Divadle D21. „Nakonec jsme se rozhodli, že v červnu ještě otevřeme, i když v omezeném provozu a i když to bude samozřejmě ekonomicky velmi nevýhodné,“ uvedla za scénu Karolína Stellová.

Divadlo chce ještě do léta uvést odkládanou premiéru novinky Rain Woman v režii Davida Drábka. „A pak budeme pořádat už tradiční Tancovačku na dvoře před D21 jako rozloučení s touhle neobvyklou divadelní sezonou. Tyto dvě akce ještě doplníme pár inscenacemi. Červnový program v těchto dnech finalizujeme a snad do konce týdne zveřejníme,“ dodala.

Hrát se bude i v jihočeském Švestkovém dvoře, kde sídlí Divadlo Continuo. „Začínáme od června, kdy uvedeme na Švestkovém Dvoře dvě premiéry: inscenaci Divadla Continuo Hic Sunt Dracones a koprodukci Švestkového Dvora a dua Baumann / Henderson nazvanou How Things Go,“ uvedla za divadlo Zuzana Bednarčiková. V rámci festivalu Tanec Praha v regionech uvede Švestkový dvůr ještě další dvě inscenace.

V létě pak Continuo opět chystá tradiční site specific projekt. „Veřejná uvedení budou od 6. srpna. Vzhledem k situaci se bude letos konat v otevřené krajině, přesnou formu ještě ladíme,“ dodala. Pražské Divadlo Kámen hodlá do prázdnin uvést dvě reprízy, 4. června to bude kus Přesně 42 zubů a 19. června dosud poslední novinka S citem.

Naše největší scény, jako jsou Divadlo na Vinohradech, pražské i brněnské Národní divadlo, rovnou vzkázaly, že za současných podmínek se jim provoz pro tak malý počet diváků ekonomicky nevyplatí.