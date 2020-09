Ať zavřou všechna divadla a nekádrují, kdo víc prská, míní šéf Broadwaye

Lichtenberg přitom upozorňuje, že by pochopil a akceptoval zavření všech divadel, „Rozumím tomu, že se koronaviru musíme postavit, to má logiku, dělají to tak všude ve světě. Ale nevím, jak dospěli k tomu, že zrovna při muzikálu se víc prská než v činohře. A co třeba balet, třicet udýchaných tanečníků na scéně nevadí?“ uvažuje šéf muzikálové scény.

Proto prý Prymulovi napsal, ať se pochlapí a zavře všechna divadla, ale ať nekádruje, který obor je více či méně bezpečný. „Beztak hrajeme pro poloprázdné sály, lidé moc nechodí. Právě teď vynahrazujeme zrušená jarní představení, v pátek máme obnovenou premiéru Kata Mydláře, zahrajeme tři reprízy - a zase diváky pošleme domů,“ shrnul Lichtenberg.

Zrušení přestávek podle něj oslabený provoz znemožní úplně. „Močový měchýř má své limity, žízeň taky, už dávno pití prodáváme v uzavřených obalech. Ale každé další omezení odradí publikum definitivně,“ varuje šéf muzikálové Broadwaye.

Své k tomu dodává i Zlata Holušová, pořadatelka hudebního festivalu Colours Of Ostrava. „Je to absurdní! Nedávno hlavní hygienička prohlásila, že koncerty, divadla a kulturní akce nejsou zdrojem nákazy. Za malé letní festivaly a koncerty nevíme o tom, že by se nějaká akce stala ohniskem nákazy, a nyní se budou zakazovat akce, kde se zpívá? Koronavirus asi miluje zpěv a operu! Opět ta opatření dopadají na kulturu, je to nejsnazší cíl a přitom je hudba samostatná oblast ekonomiky stejně jako obchody či restaurace. Je to výsměch tomu, co děláme. Je to nejlepší cesta k depresím národa, když se zakáže zpívat.“

Proti omezením se na svém facebookovém účtu velmi jasně vyjádřil i Rosťa Novák ml. principál Cirku Pa Putyka.



„Od rána čtu komentáře, proč divadlo ano a hudba ne. Každý titulek, každý článek, každému vyjádření posledních dnů se daří ještě více a více házet nám klacky pod nohy. Vytvářet spory. Vytvářet blbou náladu. Vyvolávat obavy. Myslím, že se nám podaří být dohromady a že se jen tak nedáme.

Nelikvidujte hudební průmysl, živou hudbu, umělce a technicko-produkční složky. Určitě se to může vymyslet elegantněji. Všichni se přizpůsobujeme, půl roku následujeme nařízení a v každé situaci se snažíme zorientovat a najít cestu jak přežít, žít a tvořit.

Divadla sice zůstanou otevřená, ale my potřebujeme diváky. My potřebujeme, aby lidé neměli strach. Aby byli informováni srozumitelně a včas.“