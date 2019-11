Dejvičtí zinscenovali Stránského povídku, Vinohrady se vrací k Havlovi

Játra (Dejvické divadlo)

Populární scéna z pražských Dejvic uvádí průměrně dvě novinky za sezonu. V té aktuální se první z nich stala páteční premiéra dramatizace povídky Játra, kterou Jiří Stránský zařadil do své sbírky Štěstí. „Tři ženy, dvě dějství a jeden mukl,“ šetří scéna slovy v popisu představení, které režíruje Stránského vnučka, mladá Josefína Formanová. Hrát se bude v přilehlém kavárním prostoru Anti.kvariát. Diváci zde uvidí Janu Holcovou, Lukáše Příkazkého, Johannu Tesařovou a (další spisovatelovu vnučku) Antonii Formanovou.

Iluzionista (Ponec)

Na zajímavé kabaretní představení mohou zájemci vyrazit do pražského divadla Ponec, které od tohoto týdne uvádí první reprízu představení Iluzionista. Soubor Warriot Ideal je připravil v režii Petra Formana a nabídne v něm příběh neúspěšného barda, který chce během jediného večera předvést vše, co umí: od opery přes western, balet až po horor. V jediné roli projektu, kde vystřídá žánry i kostýmy, se představí mim Vojtěch Švejda.

My Son Looking to the Sun (Ponec)

V Ponci pak tento týden měli ještě jednu zajímavou premiéru. Soubor Spitfire Company zde uvedl premiéru posledního dílu trilogie Constellations s podtitulem My Son Looking to the Sun. Tanečnice Miřenka Čechová a Markéta Vacovská s spolu s hudebnicí Never Sol se v novince zaměřili na fenomén očistných rituálů. Soubor navazuje na oceňované předchozí díly Before I Say Yes a Time For Sharing.

Motýl na anténě/Audience (Divadlo na Vinohradech)

Dvě Havlovy aktovky v jeden večer zařadilo pražské Divadlo na Vinohradech do repertoáru svého půdního prostoru Studiová scéna. „Na Havla je čas,“ uvádí k premiéře dramaturg Vladimír Čepek a vedle aktuálního třicátého výročí sametu zmiňuje i fakt, že nastudování některé z her Václava Havla se zde naposledy objevilo v roce 2000. Aktovky režíruje Šimon Dominik, v obou si zahrají Marek Holý a Jiří Maryško, v Motýlovi na anténě dvojici doplní Jana Kotrbatá a Simona Postlerová.