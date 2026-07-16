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Zapomenutá Havlova hra Šeřík se dočkala světové premiéry. Zahráli ji v Avignonu

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  21:45
V Avignonu začíná divadelní festival. Na fotografii stojí hlavní scénický...

V Avignonu začíná divadelní festival. Na fotografii stojí hlavní scénický manažer Jerome Delporte v Papežském paláci. (3. července 2026) | foto: Profimedia.cz

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Papežský palác v Avignonu
Papežský palác v Avignonu. Vlevo katedrála Notre-Dame
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Na věhlasném divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie se ve čtvrtek představila dosud nezveřejněná hra někdejšího českého prezidenta Václava Havla. Dílo Šeřík tak zažilo světovou premiéru. Součástí připomínkového večera, který se konal u příležitosti nadcházejícího říjnového výročí 90 let od Havlova narození, bylo i premiérové udělení mezinárodní Ceny Václava Havla, kterou získal ukrajinský herec a dramatik Viktor Kyrylov.

Nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako Varování, byla ukryta takřka 40 let, než byla nalezena v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. „Je vlastně dárkem, který nám ke svým devadesátým narozeninám pan Václav Havel věnoval,“ okomentoval hru objevitel rukopisu David Dušek.

Hru dokončil dramatik, herec a režisér Jiří Havelka, který dopsal asi 20 procent textu. Text dnes v podobě scénického čtení představili někdejší studenti 73. ročníku francouzské vysoké divadelní školy ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), který v letech 2011 až 2014 nesl Havlovo jméno na počest jeho odkazu.

Text uvedený pod uměleckým vedením francouzského režiséra Frédérika Potyho přeložila Katia Hala, která už dříve Havlovo dílo převáděla do francouzštiny.

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Hra, ve které vystupuje Havlovo alter ego Ferdinand Vaněk, podle tiskového prohlášení Českého centra v Paříži přináší „dialog kočky s myší, tedy příslušníka tajné bezpečnosti s disidentským spisovatelem, je veden přesně v havlovských intencích“. Jméno Šeřík pak nese právě zmíněný příslušník tajné policie, který přišel Vaňka navštívit.

Dnešní večer v Avignonu přinesl rovněž prvního nositele Ceny Václava Havla. Ocenění udělily divadlo La Manufacture a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze a Nadací Dagmar a Václava Havlových. Osmičlenná mezinárodní porota vedená šéfem Národního divadla Janem Burianem vybírala z pěti finalistů.

Těmi byli vedle Kyrylova brazilská režisérka Christiane Jatahyová, palestinská básnířka a dramatička Hind Džúdaová, francouzský spisovatel Édouard Louis a francouzsko-íránská novinářka a autorka Delphine Minouiová.

Porota podle Buriana rozhodovala „v širokém spektru bolavých témat z celého světa“. „Přes různé žánry i přes různé zkušenosti jednotlivých autorů ukazovala většina z nich odvahu zobrazovat svět pravdivě bez ohledu na to, jak je to komu příjemné. Z toho by měl Václav Havel jistě radost,“ uvedl.

Jako vítěze a prvního nositele Ceny Václava Havla vybrali porotci Kyrylova, jehož hra Maintenant je n’écris plus qu’en français (Teď už píšu jen francouzsky) ukazuje otřes jeho divadelního snu v Moskvě, který se vinou ruské invaze na Ukrajinu mění ve zradu.

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„Z mnoha zajímavých a kvalitních kandidátů vybrala porota Viktora Kyrylova, jehož tvorba v sobě spojuje uměleckou kvalitu s osobními bolestivými zkušenostmi ze současného světa, ve kterém se z bývalých přátel stávají změnou společenských okolností nepřátelé,“ uvedl Burian. Kyrylovovu hru aktuálně uvádí Festival Off Avignon.

Kyrylov při předávání cen prohlásil, že v příběhu Václava Havla našel hlubokou inspiraci a přesvědčení, že umělecká profese může sloužit něčemu většímu a že právě z malých sálů, jen z poloviny plných, se daří svrhávat diktatury.

O Havlovi jako zdroji inspirace hovořili dnes i ostatní finalisté. „Havel je člověk, který odmítl mlčet tváří v tvář násilí systému,“ prohlásil Louis, jehož tvorbu mohou Češi znát nejen z překladů knih, ale také z her uvedených v českých divadlech. Louis poznamenal, že Havel jako dramatik a disident proměnil psaní ve zbraň proti státním lžím a útlaku.

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