RECENZE: Dialogy karmelitek jsou spíš hodina dějepisu než velké divadlo
Literární předlohou k opeře se stala novela z roku 1931 Poslední na popravišti od německé spisovatelky Gertrudy von le Fort. Vychází z událostí, jež se ve Francii odehrály od května do 17. července 1794, kdy bylo v Paříži popraveno šestnáct karmelitek z kláštera v Compiègne, obviněných ze spiknutí.
Zemřely jen pár dnů před pádem Maximiliena Robespierra a koncem revolučního běsnění, jež mimo jiné dopadalo právě i na kláštery. Opera měla světovou premiéru v italské verzi v lednu roku 1957 v milánské La Scale, ve francouzské pak v červnu téhož roku v Paříži.
Podobnost s terorem, jejž nastolil komunistický režim v 50. letech, vedla režisérku Barboru Horákovou Joly k posunutí děje právě do této doby. Dle svých slov se inspirovala i románem Kateřiny Tučková Bílá Voda. Budiž ovšem řečeno, že na rozdíl od jiných jejích pražských režií, kdy klasické opery posouvala v čase a doplňovala tak, až ztratily smysl, je tato její inscenace relativně zdrženlivá.
Klášter zůstal klášterem
A tím je nejpřijatelnější. Samozřejmě pokud si člověk odmyslí francouzské reálie, zmínky o kočárech a podobně. Celá paralela se opravdu nabízí - vlastně až moc okatě. Poulenc, jakkoli dílo komponoval v 50. letech, určitě neměl na mysli politické události za železnou oponou, víc ho zajímala univerzální témata jako je lidský strach, kterému nelze uniknout ani za zdmi kláštera, kde hledá klid chorobně bázlivá dcera markýze de la Force Blanche (Blanka) de la Force.
Inscenace každopádně zůstává u poměrně jednoduché stylizace. Staré aristokratické sídlo znázorňuje velká knihovna a pracovní stůl markýze de la Force, dobové události přibližují i videa v pozadí jeviště, která ukazují „revoluční“ dav či procesy s kněžími.
Francis Poulenc: Dialogy karmelitek
Národní divadlo Praha ve Státní opeře
premiéra 7. června 2026
Uniformy esenbáků či milicionářů a další kostýmy z padesátých let 20. století místo těch z 18. století nenarušují logiku tolik, jako když stejná režisérka z Verdiho Rigoletta udělala zmrzlináře nebo z Mozartova hraběte Almavivy realitního magnáta.
Klášter zůstal klášterem. Jen to celkově působí spíš jako hodina dějepisu než jako velké divadlo... Všechno navíc není domyšleno. Téměř nepřetržitě promítaná videa, jež pořád cosi ilustrují, opravdu nelze sledovat současně s děním na jevišti, které je samo o sobě dostatečně dramatické. Zpodobnění Blanchina bratra, rytíře de la Force, jako jakéhosi nesympatického floutka a jeho vztah k sestře, vykazující až erotické rysy, z libreta rozhodně nevyplývá.
Je tu také tradiční režisérské klišé - přidaná němá role holčičky. Jako vždy upozorňuje diváky, že ta či ona hrdinka (v tomto případě Blanche) měla šťastné dětství až do chvíle, než se stalo to či ono. Pochopí to i nosorožec, kdyby seděl v publiku.
Zahrádky jako hroby
Příliš nevyšel ani závěrečný výtvarný efekt, který měl být tím hlavním, a to minizahrádky, jež se během představení vznášejí v prostoru a snášejí se dolů. Sestry se o ně starají a nakonec se stanou i jejich hrobem. To pak každá z jeptišek stojí na svém hrobě, osvícená kuželem světla, jež při každém seku gilotiny prostě zhasne, načež dotyčná pomalu odejde.
Působí to tak nějak překomplikovaně a nemá to zdaleka takový spontánně silný účinek, jako některá jiná scénická řešení, která jsem viděla. Třeba v kinopřenosu z Metropolitní opery roku 2019. Ale také už v dávné inscenaci Slezského divadla v Opavě.
Byly ovšem i horší konce - to když roku 2016 v inscenaci Bavorské státní opery v Mnichově, v níž klášter vlastně ani nebyl klášterem, měly být ženy upáleny v dřevěném domku, ovšem Blanche je včas vytáhla a sama při explozi zahynula. (Poulenkovi dědicové tehdy využili toho, že v době premiéry se na skladatele ještě vztahovala ochranná autorská lhůta a divadlo zažalovali - přirozeně neuspěli…)
Působivý kolektivní výkon
Poulenc je velký lyrik, ale do svých melodicky zaoblených „dialogů“ a monologů vložil citové napětí, které se stupňuje až ke scéně popravy, v níž ostří gilotiny dopadá na hlavy jednotlivých žen. Jeho lyrika je leckdy dosti exaltovaná. Tato exaltovanost v nastudování dirigenta Hermanna Bäumera hodně vystupuje do popředí, i když spíš v hlasité až tvrdé zvukovosti než v jemnějších odstínech.
Hlavní role jeptišek vyžadují velké hlasové nasazení. Nutno ale předeslat, že kladem inscenace ve Státní opeře je kolektivní jevištní výkon všech představitelek jeptišek, ať už sólistek, či sboristek. Má v sobě citovou sílu a diváka vtahuje do jejich hroutícího se světa a dilematu o sebeobětování.
Jiná věc jsou individuální pěvecké výkony. Sopranistka Jana Sibera v roli Blanche de la Force se svým hlasem nakládala uvážlivě, a bez rušivého přepínaní se jí podařilo vytvořit i vokálně portrét křehké mladé ženy čelící vnitřním démonům, jež zapudí až tváří v tvář mučednické smrti svých sester, kterou se s nimi rozhodne sdílet.
Druhou kreaci, která se dá považovat za vokálně-hereckou, vytvořila norská mezzosopranistka Tone Kummervoldová coby matka Marie od Vtělení, důstojná, hrdá, ale také až tvrdá řádová sestra, rozhodnutá pro mučednictví; přitom paradoxně jako jediná unikne popravě. Její mezzosoprán přirozeně vyzařoval autoritu stejně jako její jevištní zjev.
Další sólistky už obstály spíš herecky než pěvecky. Sopranistka Jekatěrina Krovatěva byla prostou a veselou sestrou Konstancie od sv. Diviše, ale na hlas příliš tlačila a ten pak měl ostrý, tuhý zvuk. Namáhavě a pronikavě zněl i soprán Tamary Morozové v roli klidné a rozvážné převorky Lidoine, protikladné povahy k přísné až fanatické Marii.
Velký herecký výkon podává i mezzosopranistka Markéta Cukrová coby převorka de Croissy, která zemře v krutých bolestech ještě před osudovým zvratem v ději. V tomto případě se dá odpustit i invalidní vozík, jinak též tradiční režijní klišé.
Spíš komorní hlas Cukrové ovšem postrádá nosnost, objem a žádoucí expresivitu pro takový part, který - pro srovnání - v kinopřenosu Metropolitní zpívala dramatická sopranistka Karita Mattila… Mužské postavy jsou v této opeře vedlejší, nicméně pěkným tenorem i pěveckým projevem zaujal Daniel Matoušek coby rytíř de la Force.
Opera Národní divadla nenabízí moc inscenací, jež přesahují průměr. Dialogy karmelitek přes všechny výhrady patří k tomu lepšímu z jejího repertoáru.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneovo ultimátum 70 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Osm hrozných 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Její tělo 55 %, Pepa 45 %, Žít po svém 50 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Slovo 55 %, Zlo s lidskou tváří 50 %, Největší showman 50 %, Panenky na útěku 55 %
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