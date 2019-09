Tělo řeklo stop. Novák odkládá premiéru, jež zahajovala oslavy La Putyky

Premiéra představení Don’t Quijote byla v plánu už na úterý 1. října. „Člověk si vysní, jak tohle jubileum oslavit - premiérou nového projektu s lidmi, se kterými jsem se deset let pracovně nepotkal. Se svým nejlepším kamarádem. Bohužel tělo si řeklo stop a potřebuje po deseti letech čas na restart, klid, odpočinek a očistu,“ vysvětluje principál souboru Rostislav Novák mladší, který si měl v novince spolu s Jiřím Kohoutem zahrát.

Ke kulatému výročí však Cirk La Putyka připravil další projekty. Hned v říjnu přijde do českých kin filmový záznam loňského představení Up End Down Symphony s živým hudebním doprovodem Filmové filharmonie.

V říjnu a listopadu Cirk La Putyka uvede tři dlouholeté úspěšné inscenace v prostorách, kde měla původně premiéru: Up End Down v La Fabrice, La Putyku v Divadle Archa a derniéru Slapstick Sonaty na Nové scéně Národního divadla.

Posledních uvedení se dočkají také inscenace Black Black Woods a Airground. Holešovická Jatka78 pak 7. listopadu hostí premiéru celovečerního dokumentu Na krev. Ten prý nabídne „velmi osobní, niterný a autentický vhled“ do života a práce bratrů Rosti a Vítka Novákových, kteří tvoří jádro souboru Cirk La Putyka.

Oslavy desátého výročí završí v dubnu 2020 v prostoru O 2 universum velkolepý novocirkusový projekt Cesty pojatý za účasti předních zahraničních režisérů a mnoha účinkujících jako pocta českému cirkusu od historie po současnost.

Vedle autora konceptu Rostislava Nováka se režijně na představení budou podílet přední novocirkusoví tvůrci jako třeba Maksim Komaro, Tilde Björfors z Cirkusu Cirkör, Daniel Gulko nebo Ethan Law.