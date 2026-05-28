Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Tři dekády „v hajzlu“? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti

Tomáš Šťástka
  8:10
Přesná generační výpověď se vyklubala ze zdánlivě nenápadné novinky pražského Divadla X10. To od podzimu uvádí Demonstranty, autorský kus dějově rámovaný tuzemskými demonstracemi z let 1989, 2000 a 2022. Nejde totiž ani tak o kritiku společnosti, jak by se mohlo zdát, jako spíš o trefné shrnutí dosavadního života mileniálů.
Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10

Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10 | foto: Patrik Borecký

Jan Bárta v představení Demonstranti v pražském Divadle X10
Táňa Malíková a Jan Bárta v představení Demonstranti v pražském Divadle X10
Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10
Lucie Roznětínská v představení Demonstranti v pražském Divadle X10
8 fotografií

„Když protejká hajzl, musí se opravit. Musíš vzít šroubovák, kladivo, hadr a něco s tím udělat. Ale co když jediné, co zbývá spravit, je rodina? Společnost? Co vezmeš do ruky, abys opravil stát? Kytku? Transparent? Molotov? Co když nic nemá cenu? A co když se demonstrace povede?“

Těmito slovy uvádí pražské Divadlo X10 svou loňskou novinku Demonstranti s podtitulem „Tři dekády v hajzlu“. Tedy záležitost, která vznikla ve zdejší tradiční tvůrčí dílně: pod textem je podepsaný dramatik a dramaturg Ondřej Novotný, režie se chopil Ondřej Štefaňák.

Zavedená dvojice divákům nabízí pohled na posledních bezmála čtyřicet let u nás. Děj autorského kusu rámuje trojicí demonstrací. Začíná tou v roce 1989, pokračuje přes protesty proti pražskému zasedání Měnového fondu v roce 2000 a končí protiukrajinskými demonstracemi před čtyřmi lety.

GLOSA: Když se sto dvacet idiotů rozhodne zachránit náš svět, může to být zábavné

Novotný tento oblouk opisuje na příběhu jedné rodiny. Hlavní hrdina v podání Václava Marholda se narodí v první polovině osmdesátých let do vrcholícího normalizačního bezčasí, aby jako dítě vnímal následné společenské otřesy a pád komunismu. Ústřední postavou první demonstrace je však jeho zapálená matka (Lucie Roznětínská), která se osudového pochodu 17. listopadu přímo účastní.

Marholdův hrdina přebírá iniciativu až v polovině kusu, kdy se během dospívání aktivně účastní anarchistických protestů proti MMF. V těch časech jeho otec (Hynek Chmelař) jako zkrachovalý hurápodnikatel málem účtuje se životem na Nuselském mostě.

Jeho čas však přichází až v samotném závěru, kdy se z poklidného smrádku své chaty na stará kolena vydává do Prahy protestovat proti pomoci Ukrajině. Vše však trochu zvrtne a on účtuje se svým životem v liduprázdném pajzlu kdesi na periferii.

Právě poslední část Novotného kusu nejvíce tne do živého, když dokáže přesně popsat pocity někoho, kdo sice zachytil společenskou změnu devětaosmdesátého v nejlepší čas, ale nedokázal ji plně využít. Ve směsici závěrečné hořkosti plave v jeho zvětralém pivě mix životního zklamání i obyčejných projevů stárnutí.

Demonstranti

80 %

Divadlo X10

premiéra 24. října 2026

režie: Ondřej Štefaňák

hrají: Táňa Malíková, Lucie Roznětínská, Jan Bárta, Hynek Chmelař, Václav Marhold

Chmelařovu závěrečnému výkonu se vyrovná i prostřední část, kde září Marhold spolu s herečkou Táňou Malíkovou v úloze jeho mladé lásky. Právě zde tvůrci patrně nejvíc vycházeli z vlastních vzpomínek: období dospívání na přelomu tisíciletí skvěle zarezonuje se všemi mileniály v publiku. Autor hudby Kryštof Blabla tyto momenty oživil nečekaně dobrou rockovou úpravou popového hitu Toxic od Britney Spears.

Nejslabší částí večera tak zůstává úvodní část z 80. let, je přeci jen hodně předvídatelná a klišovitá. Vzhledem ke gradaci celého večera však počáteční rozpaky výše popsané momenty hravě přebijí. Demonstranti by z anotace mohli na první pohled působit jako snaha o další kritické zhodnocení české společnosti. Ve skutečnosti ale nabízejí skvělou generační záležitost. Minimálně pro zmíněné pokolení mileniálů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

RECENZE: Tři dekády „v hajzlu“? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti

Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10

Přesná generační výpověď se vyklubala ze zdánlivě nenápadné novinky pražského Divadla X10. To od podzimu uvádí Demonstranty, autorský kus dějově rámovaný tuzemskými demonstracemi z let 1989, 2000 a...

28. května 2026  8:10

Prachař, Pavelka či Barešová obsadí Stavovské divadlo s Večerem tříkrálovým

Vladimír Javorský a Denisa Barešová v inscenaci Národního divadla Večer...

Příběh plný lásky, písní a převleků Večer tříkrálový opráší pod režisérskou taktovkou Jana Nebeského soubor Národního divadla. Komedii, u níž se herci tvůrci shodují jako na nadčasové, uvede soubor...

27. května 2026  15:53

Do Zlína jedou Petr Kostka, Malíček ze Hry o trůny i čerstvě stoletý Hurvínek

Aidan Gillen jako Malíček a Sophie Turnerová jako Sansa. Záběr ze sedmé série...

Sto let od narození Miloše Macourka i loutkového Hurvínka oslaví 66. ročník Zlín Film Festivalu, který se koná od 28. května do 3. června. Čestné Zlaté střevíčky převezmou herec Petr Kostka a Petr...

27. května 2026  15:02

Mají mě za literární ombudsmanku, abych vyprávěla i jejich příběh, říká Klabouchová

Premium
Spisovatelka Petra Klabouchová. Knihy začala psát už v mládí, ovšem českého...

Knihy začala psát Petra Klabouchová už v mládí, ovšem českého čtenáře ne a ne zaujmout. Zlom přišel s návštěvou Švédska a knihou Prameny Vltavy. Dnes už patří k zavedeným autorkám. Nedávno jí vyšel...

27. května 2026

I hračky stárnou. Woody v novém Toy Story nabral na váze a marně zakrývá pleš

Postavička Woodyho z oblíbeného animáku Toy Story se v pátém díle potýká s...

Pátý díl rodinného animovaného filmu Toy Story se nezadržitelně blíží do kin. Do dalšího pokračování příběhu přibude nová kontroverzní postavička. Diváky už v traileru zaujal malý detail, který...

27. května 2026  13:33

RECENZE: Máme devět dětí, ne osm! V pátém dílu Bastardi zkusili komedii

25 %
Z filmu Bastardi: Gde Majer?

Zázraky se nedějí, i pátý díl série Bastardi má k profesionální práci předaleko. Nicméně za tři změny si film s podtitulem Gde Majer? zaslouží odpustky: za posun ke komedii, za odvahu vsadit na...

27. května 2026  12:35

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

27. května 2026  10:21

Trh s uměním je iluze, hlásí nejslavnější padělatel Beltracchi. Teď vystavuje v Praze

Premium
Německý malíř Wolfgang Beltracchi v Obecním domě v Praze. Jeho výstava s názvem...

V mládí ho otec naučil restaurátorské techniky. O několik let později se Wolfgang Beltracchi proslavil jako padělatel umění po celém světě. Původně se přitom chtěl živit filmem. „Byl to určitý druh...

27. května 2026

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

26. května 2026  21:28

RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové

50 %
Z filmu Mrzutá rybka

Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy...

26. května 2026  16:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji

Premium
Režisér Jan Hřebejk přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...

26. května 2026

Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality

Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?

Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s...

26. května 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.