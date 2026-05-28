RECENZE: Tři dekády „v hajzlu“? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti
„Když protejká hajzl, musí se opravit. Musíš vzít šroubovák, kladivo, hadr a něco s tím udělat. Ale co když jediné, co zbývá spravit, je rodina? Společnost? Co vezmeš do ruky, abys opravil stát? Kytku? Transparent? Molotov? Co když nic nemá cenu? A co když se demonstrace povede?“
Těmito slovy uvádí pražské Divadlo X10 svou loňskou novinku Demonstranti s podtitulem „Tři dekády v hajzlu“. Tedy záležitost, která vznikla ve zdejší tradiční tvůrčí dílně: pod textem je podepsaný dramatik a dramaturg Ondřej Novotný, režie se chopil Ondřej Štefaňák.
Zavedená dvojice divákům nabízí pohled na posledních bezmála čtyřicet let u nás. Děj autorského kusu rámuje trojicí demonstrací. Začíná tou v roce 1989, pokračuje přes protesty proti pražskému zasedání Měnového fondu v roce 2000 a končí protiukrajinskými demonstracemi před čtyřmi lety.
Novotný tento oblouk opisuje na příběhu jedné rodiny. Hlavní hrdina v podání Václava Marholda se narodí v první polovině osmdesátých let do vrcholícího normalizačního bezčasí, aby jako dítě vnímal následné společenské otřesy a pád komunismu. Ústřední postavou první demonstrace je však jeho zapálená matka (Lucie Roznětínská), která se osudového pochodu 17. listopadu přímo účastní.
Marholdův hrdina přebírá iniciativu až v polovině kusu, kdy se během dospívání aktivně účastní anarchistických protestů proti MMF. V těch časech jeho otec (Hynek Chmelař) jako zkrachovalý hurápodnikatel málem účtuje se životem na Nuselském mostě.
Jeho čas však přichází až v samotném závěru, kdy se z poklidného smrádku své chaty na stará kolena vydává do Prahy protestovat proti pomoci Ukrajině. Vše však trochu zvrtne a on účtuje se svým životem v liduprázdném pajzlu kdesi na periferii.
Právě poslední část Novotného kusu nejvíce tne do živého, když dokáže přesně popsat pocity někoho, kdo sice zachytil společenskou změnu devětaosmdesátého v nejlepší čas, ale nedokázal ji plně využít. Ve směsici závěrečné hořkosti plave v jeho zvětralém pivě mix životního zklamání i obyčejných projevů stárnutí.
Demonstranti
Divadlo X10
premiéra 24. října 2026
režie: Ondřej Štefaňák
hrají: Táňa Malíková, Lucie Roznětínská, Jan Bárta, Hynek Chmelař, Václav Marhold
Chmelařovu závěrečnému výkonu se vyrovná i prostřední část, kde září Marhold spolu s herečkou Táňou Malíkovou v úloze jeho mladé lásky. Právě zde tvůrci patrně nejvíc vycházeli z vlastních vzpomínek: období dospívání na přelomu tisíciletí skvěle zarezonuje se všemi mileniály v publiku. Autor hudby Kryštof Blabla tyto momenty oživil nečekaně dobrou rockovou úpravou popového hitu Toxic od Britney Spears.
Nejslabší částí večera tak zůstává úvodní část z 80. let, je přeci jen hodně předvídatelná a klišovitá. Vzhledem ke gradaci celého večera však počáteční rozpaky výše popsané momenty hravě přebijí. Demonstranti by z anotace mohli na první pohled působit jako snaha o další kritické zhodnocení české společnosti. Ve skutečnosti ale nabízejí skvělou generační záležitost. Minimálně pro zmíněné pokolení mileniálů.
