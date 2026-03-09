Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

  16:30
Studenti uměleckých oborů a zástupci kultury budou ve středu 11. března demonstrovat za navýšení rozpočtu ministerstva kultury. Shromáždí se na pražském Malostranském náměstí před jednáním poslanců o závěrečném třetím čtení návrhu státní rozpočtu pro letošní rok. Akci Stojíme za kulturou! svolali studenti uměleckých vysokých škol.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pohled na budovu pražské DAMU (21. července 2022)
Pohled na budovu pražské DAMU (21. července 2022)
Mladí umělci žádají, aby státní rozpočet nepopíral programové priority vlády Andreje Babiše (ANO) a aby neohrozil stabilitu kulturního sektoru. Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí asi 3,9 miliardy korun.

Stovky slovenských umělců varují Česko před Klempířem. Vývoj je podobný, píší

Organizátorům protestu vadí zejména snížení peněz na živé umění napříč obory, tedy například na divadla, koncerty a představení. Podle dřívějších propočtů profesních organizací by se meziroční pokles měl blížit 30 procentům, celkem asi 336,8 milionu korun.

„Kultura není luxus ani nadstavba - to je zastaralá dikce předrevolučních let nebo let devadesátých. Kultura je veřejnou službou a důležitou součástí demokratické společnosti. Investice do kultury směřují především k veřejnosti, protože umožňují, aby kulturní nabídka zůstala dostupná širokým vrstvám společnosti v městech i regionech,“ uvedli organizátoři protestu.

Ministr Klempíř si zve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

S kritikou škrtů v kultuře vystoupily například Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Asociace hudebních festivalů, Asociace profesionálních divadel i Asociace nezávislých divadel. Ministerstvo Oty Klempíře (za Motoristy) poté oznámilo, že bude s profesními organizacemi v kultuře jednat.

Organizátoři Stojíme za kulturou! označili škrty v rozpočtu za neakceptovatelné. „V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje,“ uvedli v prohlášení zaslaném ČTK.

Národní parky mají peněz dost, chceme efektivitu, naznačil Turek budoucí škrty

Mezi dalšími požadavky je respektování priorit programové prohlášení vlády, mezi nimi posílení nezastupitelné role kultury, zvýšení platů pracovníků v kultuře. Klempířův úřad nemá podle prohlášení zpochybňovat odborné dotační komise a má chápat kulturu jako investici a nástroj podporující odolnost společnosti.

Vedle studentů mají ve středu protestovat zástupci kulturní a umělecké obce. Akce podpořil Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Akce má podle pořadatelů charakter občanské studentské iniciativy, pokojného shromáždění a není spojena s žádným politickým subjektem.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

