Mladí umělci žádají, aby státní rozpočet nepopíral programové priority vlády Andreje Babiše (ANO) a aby neohrozil stabilitu kulturního sektoru. Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí asi 3,9 miliardy korun.
Organizátorům protestu vadí zejména snížení peněz na živé umění napříč obory, tedy například na divadla, koncerty a představení. Podle dřívějších propočtů profesních organizací by se meziroční pokles měl blížit 30 procentům, celkem asi 336,8 milionu korun.
„Kultura není luxus ani nadstavba - to je zastaralá dikce předrevolučních let nebo let devadesátých. Kultura je veřejnou službou a důležitou součástí demokratické společnosti. Investice do kultury směřují především k veřejnosti, protože umožňují, aby kulturní nabídka zůstala dostupná širokým vrstvám společnosti v městech i regionech,“ uvedli organizátoři protestu.
S kritikou škrtů v kultuře vystoupily například Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Asociace hudebních festivalů, Asociace profesionálních divadel i Asociace nezávislých divadel. Ministerstvo Oty Klempíře (za Motoristy) poté oznámilo, že bude s profesními organizacemi v kultuře jednat.
Organizátoři Stojíme za kulturou! označili škrty v rozpočtu za neakceptovatelné. „V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje,“ uvedli v prohlášení zaslaném ČTK.
Mezi dalšími požadavky je respektování priorit programové prohlášení vlády, mezi nimi posílení nezastupitelné role kultury, zvýšení platů pracovníků v kultuře. Klempířův úřad nemá podle prohlášení zpochybňovat odborné dotační komise a má chápat kulturu jako investici a nástroj podporující odolnost společnosti.
Vedle studentů mají ve středu protestovat zástupci kulturní a umělecké obce. Akce podpořil Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Akce má podle pořadatelů charakter občanské studentské iniciativy, pokojného shromáždění a není spojena s žádným politickým subjektem.