Dejvické divadlo se vrátí domů s úvodem roku 2027. Od podzimu zde bude zkoušet

  12:04
Dejvické divadlo se do svých nyní rekonstruovaných prostor v Zelené ulici v Praze 6 vrátí od začátku příštího roku. Od podzimu bude v opravené scéně zkoušet novou inscenaci či uvádět zkušební představení, stále však bude působit v dočasných prostorách bývalého multikina Galaxie v Praze 11.
Na pondělním jednání zastupitelstva Prahy 6 to řekl místostarosta městské části Petr Prokop (STAN).

Divadlo působí v náhradních prostorách na Jižním Městě od konce loňského září, kromě něj tam působí také divadlo Minor, taneční spolek DanceConnected či DAMU.

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Rekonstrukce dejvických prostor divadla za 72,4 milionů korun spočívá například v přístavbě objektu do dvorního traktu, díky kterému se navýší kapacita hlediště z dosavadních 150 na 200 míst. Opravy zahrnují také zázemí, technologické vybavení nebo vzduchotechniku.

Práce by měly být hotovy na podzim, poté se soubor začne postupně do svých prostor vracet. „Už se počítá s některými zkušebními představeními, ale naplno se vrátí až od Nového roku. V Galaxii mají prodlouženou smlouvu do konce letošního roku,“ řekl Prokop.

RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou

Dejvické divadlo patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější česká divadla. První představení se v něm odehrálo 14. října 1992. Status profesionálního divadla má od roku 1993.

Za svou existenci se stalo několikrát divadlem roku, jeho inscenace i jednotliví umělci získali významná ocenění. Každoročně se jméno Dejvického divadla objevuje v nominacích na nejprestižnější divadelní ceny.

16. února 2026  12:04

14. února 2026

