Dejvické divadlo jde do boje s překupníky. Problematické lístky propadnou

Oblíbená pražská divadelní scéna se díky popularitě svých představení a zároveň nízké kapacitě hlediště potýká s převisem poptávky nad nabídkou dlouhodobě. To samozřejmě nahrává překupníkům, kteří jsou ochotní vystát si frontu nebo si ohlídat online předprodej, a potom „ulovenou“ vstupenku nabízejí za účelem vlastního obohacení.

Dejvické divadlo je před spuštěním předprodeje v obležení.

Dejvické divadlo se tedy rozhodlo upravit pravidla pro prodej vstupenek. „Při koupi vstupenek v pokladně divadla bude divák informován, že nejsou určeny k dalšímu prodeji a nesmí být dále nabízeny za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky a je navíc součástí návštěvního řádu Dejvického divadla,“ stojí v aktuálním vyjádření na webových stránkách divadla podepsaném ředitelkou scény Evou Měřičkovou.

Opatření je údajně nutné i s ohledem na to, že všechny vstupenky jsou dotovány z veřejných rozpočtů. „Zcela chápeme, že vzniklou situaci způsobila nedostupnost a malá kapacita našeho divadla, přesto považujeme černý prodej vstupenek za účelem osobního obohacení za nemorální,“ dodává Měřičková.

Co konkrétně se stane divákovi, který takovou vstupenku třeba v dobré víře bude mít, a jak bude divadlo porušení pravidel dokazovat, není úplně jasné. Pošlou ho od vstupu do sálu domů?

„V tuto chvíli vám to říct nemůžu. My poznáme, že ti lidé porušili náš návštěvní řád, který je na internetu. Uvádíme to u každého našeho předprodeje. Vyhrazujeme si právo diváka s takovou vstupenkou nepustit a samozřejmě to budeme muset dokázat,“ vysvětluje pro iDNES.cz vedoucí marketingu Dejvického divadla Milan Chrdle. „Jak to poznáme teď neprozradím, protože bych zase jenom ušetřil těm překupníkům práci.“

Zdůrazňuje, že samozřejmě i divadlu jde o diváky a že budou velmi opatrní v tom, aby z přeprodávání vstupenek někoho neosočili neoprávněně. A dodává i problém, který vyvěrá z toho, že divadlo částečně žije z městských peněz. „Když někdo koupí lístek za pět set korun a prodává ho za více než dva tisíce, tak těžce vydělává na veřejných penězích a my se na to přece nebudeme jenom koukat,“ dodává Chrdle.

Vedení zároveň žádá diváky, aby podezřelé nabídky na prodej vstupenek do divadla hlásili. „Věříme, že díky těmto opatřením se zvýší dostupnost vstupenek pro skutečné zájemce o inscenace Dejvického divadla,“ uzavírá ředitelka ve svém vyjádření.