Jednou z prvních novinek bude inscenace Patron autorů Jiřího Havelky a Vojtěcha Maška. Dramatická groteska je inspirována skutečnými osudy tvůrců legendárního filmu, který musel vznikat, ale nesměl vzniknout. Přípravy na natáčení se tak stávají bitevním polem, kde se střetávají ambice, strach, kolaborace, odvaha i touha přežít.
V režii Jiřího Havelky se představí Václav Neužil, Josef Trojan, Klára Melíšková, Tomáš Jeřábek, Dominik Teleky, Pavel Šimčík, Lukáš Příkazký, Jaroslav Plesl, Martin Myšička a Ivan Trojan.
Na jaře se k souboru Dejvického divadla už pošesté vrátí režisér a dramatik Petr Zelenka s autorskou komorní novinkou Hlad. Jeho ambicí bylo postihnout hlad jako jediné relevantní téma dnešní doby, které se stane úběžníkem dramatických konfrontací všech aktérů. Hrají Barbora Bočková, Martin Myšička, Barbara Lukešová a Tomáš Jeřábek, premiéra je naplánovaná na 8. dubna.
Třetí novinkou bude inscenace House Made podle knihy Služky pro všechno polské spisovatelky a novinářky Joanny Kuciel-Frydryszak. Autorkami jsou Marta Ljubková a Kateřina Letáková, která se ujala i režie. Premiéra se bude konat 16. dubna v Kavárně Dejvického divadla.
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Dejvické divadlo se vrátí domů s úvodem roku 2027. Od podzimu zde bude zkoušet
Po dobu rekonstrukce hlavního sálu byla právě Kavárna důležitým místem pro zachování kontaktu s dejvickými diváky. Po znovuotevření zrekonstruovaného divadla se její program dále rozšíří a stane se dalším plnohodnotným prostorem Dejvického divadla se specifickým repertoárem.
Co se nové podoby samotného hlavního sálu týče, rekonstrukce přinese především zvětšení kapacity hlediště a rozšíření divadelního baru. Zároveň také nové zázemí, obnovu technologií a promítne se i do celkového vizuálního stylu divadla.