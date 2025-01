Multidivadlo. Dejvičtí budou v bývalém multikině hrát s Minorem a dalšími

Populární pražské divadlo odehraje jednu sezonu mimo své zdi, protože se jejich domovská scéna v ulici Zelená bude rekonstruovat. Výsledkem by mělo být navýšení kapacity sálu o 50 míst a vylepšené zázemí. Divadlo stráví v novém útočišti sezonu 2025/2026, takže by se na jaře příštího roku mělo vrátit. Pokud by se rekonstrukce protáhla, zůstane Dejvické divadlo na Hájích až do konce roku 2026. Přilehlý komorní prostor Anti.kvariát, kde vedle domovského souboru působí i nejrůznější hosté, zůstane po dobu rekonstrukce hlavní scény nadále v provozu.