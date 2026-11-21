Scénické oratorium Proces Pelicot vzdává hold ženě, která vyšlapala cestu ke společenské změně a nabízí nekompromisní vhled do společenské banalizace znásilnění i jeho právního posuzování. Gisèle Pelicotové její manžel v letech 2011 až 2020 podával silná sedativa a v omámeném stavu ji jednak sám znásilňoval, jednak ji na internetu nabízel zdarma dalším mužům.
Specifikem tohoto evropského projektu je jeho lokální ukotvení. V každé zemi je uváděn v místním jazyce a s novým, jedinečným obsazením, které propojuje divadelní herce s osobnostmi veřejného života.
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Za scénářem, rešerší a režií stojí švýcarský autor Milo Rau a francouzská dramatička Servane Dècle. V českém verzi se představí Pavla Beretová, Jan Bidlas, Jindřiška Dudziaková, Antonie Martinec Formanová, Ivan Trojan, Pavel Šimčík, Tomáš Jeřábek, Daniela Kolářová, Lenka Krobotová, Taťjana Medvecká, Klára Melíšková, Berenika Anna Mikeschová, Martin Myšička, Václav Neužil a další.
Představení uvede Galaxie v rámci festivalu Pražské křižovatky 22., 26. a 27. listopadu vždy od 18:00 hodin. Text inscenace vychází také knižně. Křest knihy proběhne 25. listopadu v Centru současného umění DOX v rámci debaty 10 let Konsentu: kam se posunula debata o sexualizovaném násilí v Česku.