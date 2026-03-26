RECENZE: Myšička s Engelovou píšou v Dejvickém divadle milostný dopis češtině
Repertoár v přilehlé kavárně nejprve rozšířila o Vrahovu hygienu, komorní kus pro dva herce, ve kterém Klára Melíšková a Miroslav Krobot dávají divákům zakusit své herectví z bezprostřední blízkosti.
Další takovou novinkou je výše zmíněný kus. Postarala se o něj dvojice Lída Engelová a Martin Myšička. Zavedená režisérka zde spolu s někdejším uměleckým šéfem divadla připravili dílo, který se zcela vymyká dosavadní dramaturgii scény.
RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin
Čeština na cestě k vyhynulým jazykům? má totiž svou formou blíže k večerům, které svým divákům dopřává legendární Divadlo Viola. Po dvě hodiny (s přestávkou) se zde mluví, recituje, zpívá a hraje. Hudební doprovod i zpěv má na starosti Zdeněk Zdeněk, který doplňuje ústřední dvojici.
Lída Engelová je s Divadlem Viola spjatá po většinu své kariéry, takové vyznění je tedy vlastně zcela namístě. Svou novinku v Dejvickém divadle pojala jako obranu, oslavu a obhajobu českého jazyka. Jako milostný dopis své mateřštině.
Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka
Lze jen těžko nalézt povolanější ústa, ze kterých by něco takového mělo vycházet. Engelová si dává záležet nejen na košatosti a vytříbenosti své mluvy, ale i na správné dikci a celkovém projevu.
Její nonšalance a charizma dodávají samy o sobě večeru punc jisté vznešenosti a výjimečného zážitku.
Drobné podvratnosti
Protihráčem, i když v tomto případě spíše spoluhráčem a nahrávačem jí je Martin Myšička. Herec, který vedle DAMU vystudoval i matfyz, dodává vzletnému představení racionální pohled i drobnou podvratnost. Engelové promluvy vtipně glosuje, doplňuje či podle potřeby ilustruje lehkými hereckými črtami. Čas od času doplní dalším hlasem i Zdeňkovy hudební vstupy.
Vedle vlastních názorů a poznatků obou tvůrců dojde i na recitaci několika haiku, úvahy o jazyce z dílny Karla Čapka či Pavla Eisnera anebo ukázky z tvorby Vladislava Vančury a Františka Halase.
První polovina kusu vrcholí, když tvůrci ze záznamu pustí české přebásnění veršů Jacquese Préverta v podání Rudolfa Hrušínského. Čeština zde zvoní v té nejkrásnější podobě i charizmatickém přednesu. Byl by to ideální vrchol celého večera.
Čeština na cestě k vyhynulým jazykům?
Dejvické divadlo
premiéra 29. ledna 2026
režie: Lída Engelová
hrají: Lída Engelová, Martin Myšička, Zdeněk Zdeněk
Po pauze se totiž dosud jasně a přesně načrtnutá linka představení poněkud roztřese a rozvětví. Engelová s Myšičkou od úvah o mateřštině zabrousí k řemeslu přednesu, ale i obecně vystupování. To všechno má samozřejmě s jazykem co do činění, divák se přesto nemůže ubránit dojmu, že při vzniku novinky patrně zavládla trochu bezradnost, jak celý večer utáhnout a jak dál navázat. Ústřední pointa okolo mateřštiny se takto přeci jen trochu ztrácí.
I tak ale Dejvičtí nabízejí svým divákům originální a nečekaný večer, který může lecčím obohatit i oživit zájem o jazyk a všechny jeho krásy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Mizerové navždy 50 %, My, občané Protektorátu 65 %, Dnes neumírej 70 %, Pluk mizerů 80 %, Rok vdovy 65 %, Vyšehrad: Fylm 55 %, Mickey 17 60 %, Cimrmani zblízka 40 %, Po strništi bos 70 %
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...
DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka
Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.
Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...
Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy
Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
RECENZE: Myšička s Engelovou píšou v Dejvickém divadle milostný dopis češtině
Lehce kontroverzní otázku vetkli do jedné z letošních komorních novinek v Dejvickém divadle. Čeština na cestě k vyhynulým jazykům? je další inscenací, kterou se slavná scéna snaží v časech azylu na...
Obdivuji vlastní dceru. Slováček pokřtil vzpomínkovou knihu Anička pohlazením
Hudebník Felix Slováček ve středu oficiálně pokřtil knihu s názvem Anička, o životě své dcery, herečky a zpěvačky Anny, která začátkem loňského dubna po dlouholetém boji prohrála svůj boj s...
Národní galerie byla strnulá, odůvodnil Klempíř odvolání. Nové vedení chce v září
Strnulostí Národní galerie Praha (NGP) a jejího vedení ministr kultury Klempíř odůvodnil odvolání ředitelky instituce Alicji Knast. Na její místo dočasně dosadil ředitelku sbírky starého umění Olgu...
Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy
Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...
RECENZE: Kéž by se Nevděčné bytosti po silném začátku obešly bez mobilů
Olmo Omerzu netočí všední filmy, což platí i pro pátý celovečerní projekt slovinského absolventa pražské FAMU, novinku kin Nevděčné bytosti. Je originální, náladově podmanivá, má silné téma i...
Do starého dřeva se nechystá, raději do Tramtárie. Hurvínek oslaví stovku filmem
Ačkoli na to nevypadá, bude mu sto let. Oblíbená loutková postavička své letošní jubileum oslaví už v dubnu premiérou nového filmu s názvem Hurvínkova cesta do Tramtárie. Při hledání „modrého z nebe“...
Co Jackson nenatočil. Chystá se další film podle části knihy Společenstvo prstenu
Studio Warner Bros oznámilo, že televizní moderátor a komik Stephen Colbert společně se svým synem, scenáristou Peterem McGeem připravuje další film ze světa Středozemě, založený na trilogii Pán...
Hvězdy, písek a monstra. Toto jsou nejlepší sci-fi filmy dekády, které musíte vidět
Science fiction v posledních letech zažívá svou zlatou éru. Zatímco dříve žánru dominovaly hlavně superhrdinské spektákly, v poslední době se filmaři vrátili k jádru pudla: k filosofickým otázkám o...
Zemřela hudebnice a skladatelka Irena Havlová, držitelka Českého lva
Hudebnice a skladatelka Irena Havlová zemřela už 31. října 2025 ve věku 66 let. Veřejnost se o jejím úmrtí dozvěděla až nyní, informoval s odkazem na jejího bratra Petr Ostrouchov z vydavatelství...
Nikdo filmu nevěřil, všichni věštili rychlý konec. Před 50 lety se začal točit Star Wars
Nikdo filmu nevěřil, nikdo ho nechtěl produkovat a všichni mu věštili rychlý konec. Opak se stal pravdou. Star Wars jsou neodmyslitelnou součástí filmového průmyslu a do jeho fungování zasáhly tak,...
Zavádějící a neuctivé. Rodina Jiřího Kodeta kritizuje Rajchla za použití scény z Pelíšků
Herečka Barbora Kodetová se na Facebooku ohradila proti šéfovi PRO a poslanci za SPD Jindřichu Rajchlovi. Ten v pondělí na svém profilu sdílel úryvek z filmu Pelíšky s Jiřím Kodetem v příspěvku...
OBRAZEM: Ten magicky zelený serpentin. Naposled nahlédněte do útrob Nové scény
Stavbaři v úterý oficiálně zahájili dlouho plánovanou rekonstrukci Nové scény Národního divadla. Před zahájením prací provedl novináře a zástupce vlády naposledy prostorami generální ředitel...