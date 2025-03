Zvažoval jsem, že seknu s hraním a budu trénovat fotbal, popisuje David Novotný

Pojďme se někam projít, zahajuje naše setkání David Novotný, když vyčerpaný vyleze zadním vchodem z pražského Divadla Na Fidlovačce, kde právě vrcholí zkoušky novinky Obraz. Debatujeme tak na čerstvém vzduchu cestou kolem Botiče. Oblíbený herec mi popisuje inscenaci, která má na Fidlovačce premiéru ve čtvrtek. Tedy příběh o trojici padesátníků, již úplně rozhodí, když si jeden z nich za nesmyslné peníze pořídí bílý obraz. V konverzační komedii Yasminy Rezy si v režii Vojtěcha Nejedlého zahraje po boku Kamila Halbicha a Michala Dlouhého.

Je to už podruhé, co se na Fidlovačce setkáváte s Michalem Dlouhým. Když jste se tu společně objevili v inscenaci Muž mojí ženy, bylo to vaše první herecké setkání po 35 letech. Předpokládám, že to tedy bylo setkání úspěšné…

Jasně. Celkově je to tedy už potřetí, mezitím jsme si spolu ještě odskočili do Divadla Palace, kde hrajeme Vedlejší účinky od Stephana Vögela. Takže jsme právě potřetí vstoupili do téže řeky. A vůbec nám to nevadí. Slyšíme na sebe.