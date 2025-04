Od kolegy mám na úvod záludnou otázku: Jak se jmenuje Hurvínek příjmením?

Spejbl! (vypálí bez váhání) Po tatínkovi Josefovi Spejblovi. Spíš řešíme, jaké příjmení má Mánička. Jestli je po Kateřině Hovorkové, protože jednu dobu jí říkala „teto“. Až pak se to předělalo na „bábinku“. Takže kdo ví…

Slyšel jsem, že původně se Hurvínek jmenoval Zkurvínek. Jak to bylo?

Těch variant je víc. Zkurvínek, protože se paní Jiřině Skupové, manželce zakladatele našeho divadla, původní Hurvínkova loutka moc nelíbila, když se s ní řezbář přišel pochlubit. A měla prý prohlásit: „Co to je za Zkurvínka?“ Druhá, slušnější varianta říká, že mu sudičky daly třikrát „hurá“ do vínku. A z toho mohlo vzniknout Hurvínek. Nejjistější variantou je, že jméno dal Hurvínkovi Skupův blízký spolupracovník Karel Koval. Našli bychom však ještě několik dalších legend. Každopádně původně byl Hurvínek Spejblovi mnohem podobnější, byla to vlastně jeho zmenšenina. Říkalo se mu dokonce Spejblík. Nebyl zamýšlen jako jeho syn, to až potom vykrystalizovalo…