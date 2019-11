Snad se u Dánské dívky diváci na Fidlovačce neurazí, doufá Jiří Korn

Patří k nejzajímavějším premiérám podzimu a v samotném pražském Divadle Na Fidlovačce ji označují za událost sezony. Je to totiž poprvé, co se román Dánská dívka od Davida Ebershoffa dostane na divadelní prkna. Látku podle skutečného příběhu ze začátku 20. století, kterou proslavil stejnojmenný oscarový film s Eddiem Redmaynem a Alicií Vikanderovou, zdramatizovala Kateřina Jonášová.

V titulní úloze neúspěšného umělce Einara Wegenera, jenž se cítí lépe jako tanečnice Lili Elbe a který se jako první na světě rozhodne pro operativní změnu pohlaví, se od 14. listopadu představí Daniel Krejčík. Jeho manželku ztvární Petra Horváthová. V roli profesora Bolka se objeví Jiří Korn.

Co vás na tématu a inscenaci zaujalo, že jste roli přijal?

Zaujalo mě setkání se scenáristkou Kateřinou Jonášovou, režisérem Jakubem Čermákem a hlavní postavou tématu Danielem Krejčíkem. Film jsem před naším setkáním viděl zcela náhodou, aniž jsem tušil, že budu stát před rozhodnutím, zda ano, či ne, a musím přiznat, že mě fascinoval. Bylo mi z něj úzko a smutno. Každopádně žádná veselohra.

Takže když vás oslovili, neváhal jste.

Na rozhodnutí jsem počkal až po přečtení scénáře, i když setkání s tvůrci bylo inspirativní a velmi pozitivní. Je až neuvěřitelné, jakých dramat se v některých lidských příbězích dočkáte, a posláním nejenom divadla je upozornit na ně a apelovat na možnou toleranci ze strany větší části populace.

Jaký bude profesor Bolk ve vašem podání?

Profesor Bolk je profesionál každým coulem. To, čím vším si sám prošel v lazaretní nemocnici za první světové války, se nejspíš odrazilo v jeho přístupu k životu. Nejenom že ovládal své řemeslo na jedničku, byl ochoten velmi netradičně bádat a studovat různé duševní odchylky a potřeby jednotlivců, kteří nebyli zrovna výkvětem společnosti. Ta v té době byla přímo úzkoprsá a nesnášenlivá ke všemu, co se vymykalo takzvanému normálu. Co je ale normální? Kde je psáno, že tohle je normální a to jiné nenormální? Jde jen o schopnost akceptovat jiné názory a touhy druhých. Nemyslet si, že jenom já mám na věc správný názor, protože jednoho dne se může ukázat, že správný nebyl. Vstupy doktora Bolka jsou plné otázek a návrhů. Jen je uskutečnit a neodmítat.

Režisér Jakub Čermák je známý hodně neortodoxním přístupem. Jak se vám s ním pracuje?

Jeho přístup je naprosto profesionální, rozebere látku do největších podrobností, nenechává nic náhodě a pracuje s klidem zkušeného režiséra. Má můj velký respekt.

A jaká bude jeho režie Dánské dívky? Dá se čekat standardní činohra, nebo opět přichází s nějakou modernizací?

Není vůbec důležité, jestli je něco standardní či nezvyklé nebo extravagantní. Důležité je, jak inscenaci této těžké látky přijme divák. Ani všemu nemusí rozumět, jen když na jeho duši ulpí trocha vjemu a pochopení a je ochoten tento fakt přijmout. Pak bude jistě spokojen a dojat.

Fidlovačka se proslavila především odpočinkovou produkcí, nemůže novinka svým tématem zdejšího klasického diváka odradit?

Pravda je, že smutných věcí je kolem nás víc než dost, ale občas si člověk potřebuje pořádně poplakat a mezitím se i zasmát, a tak se snad diváci chodící do Divadla Na Fidlovačce neurazí, když budou moci zhlédnout něco emotivního a srdce drásajícího.