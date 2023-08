S Matějem se zahrajeme nejlépe sami, přemýšlí Daniel Krejčík o seriálu

Už pátým rokem pořádá herec Daniel Krejčík spolu s Matějem Stropnickým na svém zámku ve středočeských Osečanech divadelní léto. Z akce pro kamarády se stala zavedená událost se známými tvářemi včetně Zuzany Bydžovské či Dany Černé. „První ročník se konal pomalu na zelené louce. Hráli zde kamarádi za velký kotel buřtguláše. Mysleli jsme, že dorazí jen pár nešťastníků, kterým se nás zželelo, ale nakonec přišlo 180 lidí. Do naší vesnice o 205 obyvatelích. Neměli jsme pro ně židle, tak jsme vytáhli vše, co jsme měli na zámku, a sousedi si nosili svoje přes náves,“ vzpomíná herec.

Dnes už máte židlí dost?

Ano, i světelné lampy a další základní divadelní techniku. Ovšem stále bojujeme s nedostatky. Například když venku zapneme reflektor, musíme v zámku ze zásuvky vytáhnout všechny spotřebiče. Představení mají proto tak do dvou hodin, aby se nám nerozmrazila lednice. Má to svoje specifika. Letos jsme ale odehráli čtyřiadvacet představení a už máme i variantu do špatného počasí, kdy hrajeme v zámecké stodole. Hlavně ale už máme vlastní repertoár, hrajeme už čtyři čistě naše věci.

Jak to máte s obsazeností?

Minulé roky se představení vyprodala, aniž bychom vrazili jedinou korunu do PR. Mělo to souvislost s tím, že se o našem zámku dost psalo. Třeba v souvislosti s ubytováním ukrajinských uprchlíků, díky mojí knížce. Letos to bylo jiné, ale nakonec jsme při naší kapacitě 200 míst měli krom dvou představení plno.

Akce se jmenuje Benefiční divadelní festival. Znamená to, že všechen výdělek jde na opravu zámku?

Přesně tak, veškerý zisk jde na transparentní účet zámku a díky těmto penězům se zámek může vždy na podzim zase o kousek poopravit. Chceme, aby byl co nejvíc soběstačný, oživujeme prostě tu kulturní památku živým uměním.

Takže všichni herci hrají zadarmo?

Primárně jsme obsadili sebe, sobě neplatíme. Pak rodinu, s nimi se domlouváme na různých službách, kdo co udělá a kdo kdy umyje nádobí. Alespoň tak trávíme léto společně, zámek je najednou pro všechny herce v rodině velká chata. A co se týká ostatních herců, většinou je platíme z peněz, co si přes rok vyděláme, stejně jako autorská práva. Vydělávám herectvím na to, abych v létě na zámku mohl platit jiné herce, je to vlastně sranda.

Jaké zde máte plány do dalších let?

Příští rok bychom chtěli inscenovat americkou hru Eugena O’Neilla Cestu dlouhého dne do noci. Hra dostala Pulitzerovu cenu, je výborná. Možná přesvědčíme další členy rodiny, aby si v ní zahráli, málokdo by takhle krásné hře odolal. Zatím jsme ve fázi domlouvání, příprav.

Vy jste loni slavil úspěch s autobiografickou knihou Nadělení. Jaký je její aktuální osud?

Právě vyšel další dotisk a audioverze. Z knihy je bestseller, což nikdo moc nečekal. Mám z toho radost. A píše se druhá, která by měla vyjít v květnu příštího roku. První kniha končí v roce 2020, následoval covid, válka na Ukrajině... Na zámku se tedy od té doby událo hodně, takže je o čem psát. Baví mne se takto k našim zážitkům vracet a vyprávět je jiným úhlem pohledu.

Prý vás oslovili s nabídkou natočit podle knihy film…

Ano, nejdříve chtěli udělat film, pak seriál. Přišlo mi to absurdní, nejsem o tom úplně přesvědčen. Při té první nabídce si to ale trochu pokazili nabídkou, že bychom si mohli vybrat, kdo by nás hrál (smích). Nyní jsme ve fázi, kdy vznikají pokusné scénáře pro minisérii. Stále ale nejsem moc přikloněn názoru, že je to dobrý nápad. Nechci totiž, aby se jen využil název a popularita knihy, aby vznikla komerční hitovka.

Ani nevím, jestli lze vůbec Nadělení do filmového jazyka převést. A když už se o to někdo pokusí a vymyslí něco, co mě překvapí, dám mu volnou ruku. Je to taková pohádka, co se skutečně stala, zároveň je tam spousta humoru, dojímá to. Chtěl bych, aby toto všechno někdo dokázal obsáhnout a potěšit tím víc diváky než svoji peněženku.

Varianta pro kameru tedy ještě úplně uzavřenou kapitolou není.

To ještě ne. Už jsem pochopil, že v momentě, kdy se z knihy stane bestseller, automaticky někdo skoupí práva. Ale říkám si, že člověk dává příliš věcí všanc: část života, svůj obličej, svůj domov - náš zámek. Chci si proto dovolit být náročný a požadovat, aby nevznikla komerční šmíra.

Já bych si přitom strašně přál, aby se náš zámek stal filmovým místem. Když k nám nyní chodí lidé na prohlídky, říkají: „Jé, to jsou ty schody, po kterých chodila paní ve Výměně manželek!“ Myslím, že kdyby lidé ten zámek viděli i v jiných barvách, měli by k němu zase o canc barevnější vztah.

Takže máte podmínku, že chcete hrát sebe a přímo na osečanském zámku?

Zámek tam musí být určitě. Moc se mi nelíbí, že lidé přijíždějí na milotický zámek, kde dělá kastelána Evžen Boček, aby zjistili, že si ve Vejdělkových filmech o Aristokratce zahrálo spoustu dalších. Přijde mi to zbytečně matoucí. A ohledně našich tváří si myslím, že bychom se sami zahráli nejlépe. Rozhodně bych nikomu ze svých hereckých kolegů nepřál, aby mne hrál. Byl bych na něj totiž přísnej (smích). A nejlíp si sám ze sebe umí udělat člověk sám, bavilo by mě si zahrát sebe a podívat se na sebe z nadhledu.

Letos jste se stal jednou z tváří seriálu Půlnoční zpověď. Budete teď před kamerou častěji?

Docela jsem se nyní roztočil, to mi dělá radost. Rok před třicítkou se učím filmovému řemeslu a jsem vděčný za to, že jsem konečně nějaký příležitosti před kamerou dostal. Počkal jsem si déle, u filmu a televize jsem stál dlouho ve frontě, ale nepředbíhal jsem, tak mi teď chodí krásné role za odměnu.

Například?

Můj poslední zážitek je z natáčení seriálu Vytoč svého agenta, který chystá Prima společně s televizí Joj podle sledovaného seriálu na Netflixu. Mám tam jednu z hlavních rolí, právě jsme to spolu s Kryštofem Hádkem, Marthou Issovou, Tomášem Maštalírem či Zuzanou Kronerovou dotočili a moc mne to bavilo. Hraju Huga, stážistu v castingové agentuře. Ihned po přečtení jsem si tu roli zamiloval, je vtipná, sarkastická a ještě matla, tak doufám, že si ji zamilujou i diváci. Věřím, že to bude moc dobrý seriál. Českému herci se málokdy stane, že točí něco, u čeho má pocit, že to bude dobré. Režírovali Michal Blaško a Jakub Machala, kreativní producentkou byla Alice Nellis. Všichni se mnou měli obrovskou trpělivost a ten svět mi otevřeli. Kdy to půjde na obrazovky, nevíme.

A co se filmů týče?

Příští rok roztáčíme film Porcellina s režisérkou Luciou Kajánkovou, která loni pro Českou televizi vytvořila seriál TBH. Bude to hauptka, tedy moje první velká filmová role. Ztvárním zde mladého futurologa Jáchyma, který sice přednáší o budoucnosti, ale zoufale se patlá v přítomnosti. Film se bude točit u nás a v Polsku a půjde o postapokalyptickou záležitost. Je to dost ambiciózní námět i scénář. Ale doufám, že aktuální snímky jako Bod obnovy a Úsvit totiž otevřely českému filmu nové žánry a tento půjde v jejich šlépějích. Nepůjde tedy o žádnou romantickou komedii ve stylu „Ženy v šachu“.

A pak se snad rýsuje ještě jeden seriál pro Českou televizi, ten mě chytil za srdce po prvním přečtení. Připomněl mi Kukačky, které jsem nedávno dokoukal a všem jsem smekl klobouk, byla to nádherná práce. Takže se učím na kameru, ale na divadlo moc čas nemám.

Přesto chystáte nějakou premiéru?

Ano, jednu na Malé scéně Studia DVA. 17. prosince tam spolu s Jitkou Čvančarovou přivedeme do Čech fenomenální španělskou hru Vlaštovka. Jen my dva, silný text, písně a téma, které se musí dotknout každého. Jitka Vlaštovku zároveň režíruje. Jako herečky si jí nesmírně vážím, takže se těším, co všechno se od sebe naučíme. Doufám, že tato práce bude v našich hereckých životech událost. A klobouk dolů před Studiem DVA, že do toho šli s námi.

Máte ještě nějaké další divadelní sny?

Jsem spokojený tak, jak to je. Toužil jsem teď nějakou dobu po angažmá, měl jsem totiž pocit, že role, co dostávám, se opakují. Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je, když herec musí přijímat všechny role a nějak se s tím poprat. Pořád se chci učit, zlepšovat. Nechci být slavný herec, ale dobrý herec. Ale bylo pro mne velkým nemilým překvapením – i když docela zdravým –že když jsem ohledně angažmá napsal do svých oblíbených divadel, většina neodepsala.

Může to mít nějakou souvislost s tím, že jste neabsolvoval DAMU?

Možná ano. Hraji přitom už deset let a málokdo se mne na to při zkoušení ptá. Nedávno mi přitom nabídli možnost učit na konzervatoři, což mi přišlo jako roztomilé zadostiučinění tohoto příběhu. Ale nevzal jsem to, nemám nyní na učení čas. Možná to zvážím v zimě – to se každá záminka, jak vypadnout ze zmrzlého zámku do světa, hodí. Někdo holt utíká za školu, jiný do školy.