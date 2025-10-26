Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Patří k symbolům 90. let. Když letos muzikál Dracula slavil třicet let od premiéry, vyrazil na úspěšnou halovou tour. Dracula, Lorraine a Adriana budou českými a slovenskými městy putovat i v úvodu příštího roku, aby projekt 12. února vyvrcholil v pražské O2 areně.
„S některými lidmi jsme nehráli deset a více let, a přitom to pořád máme od geniálního režiséra Jozefa Bednárika tak dobře nazkoušené, že jsme přišli na jeviště a okamžitě to fungovalo,“ popisuje své dojmy z halové tour Daniel Hůlka. „V podstatě jsme nemuseli zkoušet, normálně to šlo. Jak fungovali lidi na jevišti i technika – to byla dokonalost. V halách to není sranda jako v divadle, kde člověk zná cesty mezi scénami. Je tam většinou vše strašně daleko, vše se musí obcházet a vstupy na jeviště jsou někdy i nebezpečné,“ porovnává.
Říkal jsem si: „Osm panáků, to snesu.“ Jenže já byl ve dvojici s Martinem Poštou, který mi, grázl, neprozradil, že je mistr republiky v dámě. Takže jsem odehrál tři partie a byl naprostý konec.