Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Fotogalerie 24

Daniel Hůlka (29. září 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Šťástka
  20:00
Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru vyvrcholí halová tour, kde si ho diváci mohou ve slavné roli připomenout.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Patří k symbolům 90. let. Když letos muzikál Dracula slavil třicet let od premiéry, vyrazil na úspěšnou halovou tour. Dracula, Lorraine a Adriana budou českými a slovenskými městy putovat i v úvodu příštího roku, aby projekt 12. února vyvrcholil v pražské O2 areně.

„S některými lidmi jsme nehráli deset a více let, a přitom to pořád máme od geniálního režiséra Jozefa Bednárika tak dobře nazkoušené, že jsme přišli na jeviště a okamžitě to fungovalo,“ popisuje své dojmy z halové tour Daniel Hůlka. „V podstatě jsme nemuseli zkoušet, normálně to šlo. Jak fungovali lidi na jevišti i technika – to byla dokonalost. V halách to není sranda jako v divadle, kde člověk zná cesty mezi scénami. Je tam většinou vše strašně daleko, vše se musí obcházet a vstupy na jeviště jsou někdy i nebezpečné,“ porovnává.

Říkal jsem si: „Osm panáků, to snesu.“ Jenže já byl ve dvojici s Martinem Poštou, který mi, grázl, neprozradil, že je mistr republiky v dámě. Takže jsem odehrál tři partie a byl naprostý konec.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

Zpověď tajemníka. Žil jsem život Karla Gotta, odešel jsem z něj kvůli Ivaně, říká

Premium

Poprvé Karla Gotta uviděl na pódiu jako jedenáctiletý chlapec, a už tehdy si slíbil, že s ním jednou bude spolupracovat. Jak řekl, tak udělal, nejslavnějšímu českému zpěvákovi všech dob zasvětil...

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...

26. října 2025

RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer

Je až fascinující skutečností, jak po každém představení spolku Pomezí zůstávají diváci dlouho v prostorách divadla a ač se vzájemně neznají, živě diskutují o tom, co právě prožili. Pro tvůrce je to...

26. října 2025  15:43

GLOSA: Vraždy, které pohladí po duši. Lepší „podzimní seriál“ budete hledat těžko

Nevzniká jich už tolik – seriálů, které by připomínaly objetí od milovaného člověka. Nebo klidný večer s oblíbeným jídlem... Dosaďte si sem vlastně cokoliv, co je vašemu srdci milé. Možná bych se ale...

26. října 2025  9:30

Trapnost už je bohužel passé. Doba je těžká a humor se proměnil, říká Krobot

Premium

Dětství prožil v podhůří Jeseníků. „Když tam přijedu, automaticky přecházím do hornomoravského nářečí. Je to pro mě přirozené. Mám tam kořeny. V Praze žiju už čtyřiačtyřicet let, ale tam se cítím...

26. října 2025

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

25. října 2025  11:57,  aktualizováno  15:14

Unesená, spoutaná, ostříhaná. Emma Stone tentokrát perlí ve sklepě

Premium

Pět filmů od Favoritky po Chudáčky natočila americká herečka Emma Stone společně s řeckým režisérem Yorgosem Lanthimosem. Nejnovější z nich, Bugonia, míří do českých kin po festivalové dráze včetně...

25. října 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jiní Rivalové. Mezi nimi totiž stojí hvězda Zendaya

Název Rivalové už dostala řada filmů v čele se životopisem šampionů ze zákulisí formule 1, ale Rivalové, které v neděli nasadí HBO, přinášejí jiný, novější a romantičtější příběh. Hlavní role v něm...

25. října 2025  8:30

RECENZE: Doušek z metalového pramene. Helloween v Praze nezaváhali ani na okamžik

Premium

Čtyřicet let na scéně, sedmnáct řadových desek, z nichž aktuální Giants & Monsters vyšla letos v srpnu, sedmičlenná sestava, v níž figurují dva zpěváci a tři kytaristé. Taková je bilance německé...

25. října 2025

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

24. října 2025  16:22

FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

Filmová akademie múzických umění (FAMU) se obrátila na policii kvůli několika e-mailům, které souvisely s vyvěšením palestinských vlajek na škole v den výročí masakru ze 7. října 2023. Podle mluvčí...

24. října 2025  15:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Násilně natahované a repetitivní. Bruce Springsteen by si zasloužil lepší film

50 % Premium

Snímek Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma není tradičním životopisným filmem Bruce Springsteena. Zaměřuje se jen na část jeho kariéry, kdy si „Boss“ prosadil vydání syrového akustického alba...

24. října 2025

TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.

24. října 2025  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.