Sexismus na DAMU rok poté. Někdo se urazil, někdo se zpytuje

Proč jsi se svým vzhledem nešla na herečku?

To jsou takové ty snažilky, hloupé husičky, co si myslí, že můžou režírovat.

V českém divadle neexistuje MeToo, ale WhyNotMe.

Na školních událostech ho zve na panáky a pak mu šeptá do ucha.

To je jen krátký náhled do anonymních svědectví, která na svém webu uveřejnila iniciativa Ne!musíš to vydržet. Loni v červnu veřejně vystoupila před budovou pražské DAMU, aby upozornila na nešvary zdejšího studia. Jistě, důsledně anonymní vzkazy neobsahují jen takto zásadní citáty, hemží se i čistě niternými výpověďmi. Ovšem vše závažné, co díky spontánní iniciativě vyplavalo na povrch, tedy zneužívání moci či otevřený sexismus, zjevně rozhýbalo ledy.