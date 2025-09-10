Kdybych v tom nehrál, šel bych do kina. Ondřej Sokol se loučí s Dámským krejčím

„V den derniéry jde Dámský krejčí do kin a kdybych v tom sám nehrál, tak bych do kina šel. Vy ostatní ale na to jít můžete, těšíme se na vás!“ zval do kina diváky herec a moderátor Ondřej Sokol.
Pražský Činoherní klub se tak rozloučí s inscenací, která se hrála poslední dvě dekády. Komedie Georgese Feydeaua Dámský krejčí měla premiéru 21. ledna 2005 a od té doby se hrála bez přerušení.
Derniéru ale budou moct sledovat i ti, kteří se divadla nedostanou. Záznam inscenace bude ve stejný den uveden v kinech po celé České republice. Dramox tak vůbec poprvé přinese tento divadelní záznam i na velká plátna.
|
Šťovík, pečené brambory. Vedle Dejvic táhne na Dramoxu i Činoherní klub
Dámský krejčí je první velká hra Georgese Feydeaua, praotce situační komedie. Její příběh o prolhaném doktorovi Moulineauxovi, který se zaplétá do nevěr a směšných lží, baví diváky po celém světě. V legendární pařížské inscenaci se v hlavní roli objevil Jean-Paul Belmondo, v Činoherním klubu ji hraje Ondřej Sokol. Po jeho boku na jevišti excelují Jaromír Dulava, Radek Holub či Mahulena Bočanová.
|
„Dobře ušitá“ bláznivá komedie Dámský krejčí baví diváky ve Zlíně
Komedie, ve které si Ondřej Sokol zahrál jednu ze svých životních rolí, rozesmívá diváky od začátku do konce. „Je to moje nejoblíbenější komedie, každá repríza byla výjimečná hlavně díky energii publika,“ řekla herečka Mahulena Bočanová.
O oblíbenosti inscenace svědčí i divácké ohlasy. Kritici i publikum se shodují, že jde o jednu z nejzábavnějších komedií české scény posledních let. „Výborně obsazená, svižná a nabitá chytrým humorem,“ hodnotí recenzenti. „Ondřej Sokol hraje jako naprostý bůh, celý sál se smál v jednom kuse,“ doplňují diváci.