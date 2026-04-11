Co kdyby nezemřel? AI napsala novou hru Molièra. Francouzi odhalili proces vzniku

Autor: ,
  11:06
Téměř tři roky zkoumal tým umělců a vědců, jak by mohla vypadat hypotetická nová hra dramatika Molièra. Představovali si přitom, že by ji napsal, kdyby žil alespoň o rok déle. Výsledkem je komedie Astrolog aneb Falešná znamení, kterou trojici tvůrců a pařížskému divadlu Molière Sorbonne Theatre pomohla vytvořit umělá inteligence. Jejich tvůrčí proces popsal francouzský list Le Monde.

Francouzský dramatik Molière | foto: Profimedia.cz

Projekt nesl název Molière Ex Machina a vyrostl z představy hry, která nikdy nevznikla, ale měla k tomu potenciál, kdyby dramatik nezemřel tak náhle.

Tvůrci si nejprve položili otázku, o čem by Jean-Baptiste Poquelin, známý jako Molière, psal, kdyby žil alespoň o rok déle. Podle některých historiků by dál rozvíjel svou kritiku lidské důvěřivosti, kterou už dříve zaměřil na náboženství a medicínu.

Jako vhodné téma se rychle ukázala astrologie, která stojí na pomezí víry, pověr a manipulace. V Molièrově hře Velkolepí milenci (Les Amants magnifiques) z roku 1670 se navíc objevuje vedlejší postava astrologa. Knihovna samotného dramatika obsahovala různá pojednání o astronomii - oboru, který se v 17. století začal vymezovat právě proti astrologii.

„Astrologie nastavuje zrcadlo naší společnosti, kde je stále obtížnější rozlišit pravdu od lži a kde se věda pravidelně ocitá pod útokem,“ řekl deníku Le Monde Pierre-Marie Chauvin, jeden z autorů projektu.

Moliére jako hlavní postava. Text dramatu pokřtil herec v pařížské kašně

Hra Astrolog aneb Falešná znamení (L’Astrologue ou les Faux Présage), jejíž název navrhla umělá inteligence, má jedno dějství o 15 scénách. Vypráví příběh naivního měšťana Géronta, kterého obelstí šarlatánský astrolog Pseudoramus. Jeho jméno je slovní hříčka: spojuje řecké „pseudo“ (klamný, falešný) se jménem humanisty Erasma Rotterdamského, symbolu vzdělanosti a rozumu. Už samotné jméno tak naznačuje, že jde o falešného učence, který autoritu jen předstírá.

Zápletka stojí na domluveném sňatku, milostné vzpouře a řetězci komických nedorozumění. Připomíná tak řadu dalších Molièrových komedií o lidské důvěřivosti, rodičovské zaslepenosti a mazanosti mladých milenců -tedy motivy, z nichž umělá inteligence při psaní vycházela.

Jeden z tvůrců projektu Hugo Caselles-Dupré upozornil, že vedle výsledku je nejzajímavější samotný postup práce. Nejprve vznikla synopse, poté umělá inteligence navrhovala jednotlivé scény - ke každé napsala zhruba dvacet variant. Lidé nenapsali jediné slovo hry. Pouze zadávali pokyny a vybírali z nabízených možností.

Zatímco Molière hry psal během několika týdnů, text této komedie vznikal rok a půl. Podle tvůrců šlo o dlouhou a náročnou práci, kterou průběžně posuzovali odborníci na Molièrovo dílo, jazyk 17. století i dějiny astrologie.

Podle Bulgakova zemřel Moliére na jevišti

Umělá inteligence navrhla také podobu kostýmů, kulis a hudby. U výtvarné stránky vycházela z dobových náčrtků scénografů 17. století. Někdy však nabídla nečekaná řešení, například první návrh kostýmu pro Pseudorama pokryla žábami. Spletla si totiž francouzský dobový výraz žába pro ozdobné zapínání na oděvech s označením obojživelníka.

Na scénografii spolupracoval výtvarník Antoine Fontaine, známý mimo jiné prací na filmu Marie Antoinette režisérky Sofie Coppolové. Kulisy malíři vytvořili tradiční technikou s použitím pigmentů a klihu z králičí kůže, stejně jako v Molièrově době.

Premiéra bude ve Versailles

Premiéra se uskuteční 5. a 6. května v Královské opeře ve Versailles. Autoři mají ambice i ohledně turné po Francii a v zahraničí.

Projekt má podle tvůrců především ukázat, že umělá inteligence nenahrazuje autora, ale může mu sloužit jako nástroj. Připomínají také, že už Molièra jeho současníci nepovažovali za zcela původního autora, ale spíše za mistra, který dokázal dovedně pracovat s existujícími zápletkami antického, italského či španělského divadla.

„Vlastně všichni umělci určitým způsobem skládají svá díla z toho, co už existuje. Totéž jsme udělali i my s umělou inteligencí, jen zcela transparentně,“ uvedl Chauvin.

Elegán s podmanivým hlasem Jiří Adamíra se narodil před 100 lety

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

KVÍZ: Slavice i dračice. Máte přehled v pěvecké kariéře a životě Lucie Bílé?

Lucie Bílá

Svým nezaměnitelným hlasem dokáže popově hladit i metalově trhat na kusy. V rámci jedné písničky umí být tklivá, něžná, dojemná, panovačná i sarkastická. Jedna z našich dlouhodobě nejpopulárnějších...

