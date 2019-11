Evoluce lidstva ve dvou hodinách: Akrobaté Cirque du Soleil míří do Prahy

Od prvních obojživelníků až po touhu moderního člověka naučit se létat. Takový záběr slibuje představení TOTEM, se kterým umělci z Cirque du Soleil cestují po světě. Jeho součástí jsou akrobatická čísla, barevné kostýmy i tematická hudba.

Návštěvníci všech tuzemských vystoupení, která se na Letenské pláni uskuteční od 17. července do 2. srpna, uvidí mnoho postav. Ty se budou přímo na jevišti vyvíjet. Nakonec se promění v obří želvu symbolizující prapůvod mnoha starověkých civilizací.



Na Letenské pláni bude postaveno stanové městečko s hlavním obrovským šapitó, které má průměr 51 metrů a pojme více než 2 500 diváků.



Show zachycuje prolínající se světy vědy, legend a domorodých příběhů o stvoření. TOTEM zkoumá vztah člověka k ostatním živočišným druhům, ale také jeho sny, touhy a bezhraniční tvůrčí potenciál.



Představení napsané a režírované Robertem Lepagem mělo premiéru v roce 2010 v kanadském Montrealu, odkud se vydalo na turné po Evropě, Asii i Oceánii.

Dosud zhlédlo evoluci ve dvou hodinách přes 4,5 milionu lidí ve více než padesáti městech napříč zeměkoulí. Svou úlohu má v programu celkem 48 akrobatů, herců, hudebníků a zpěváků.



Pořadatelé slibují přehlídku akrobatických výkonů, zábavy, dojímavé dramatizace a překvapivých vizuálních efektů. Diváci uvidí žonglování, skoky přes hrazdu i trapézové umělce. Půjde také o přehlídku nápaditých kostýmů a součástí programu mají být i některé komediální prvky.

Revoluční cirkus

Co napsali ve světě Představení sklízí vesměs uznání světových recenzentů. „TOTEM je oslavou ryzího lidského úspěchu a jeho přijetí publikem je jednoduše vzrušující. Je důvodem, proč milujeme Cirque du Soleil a proč ho stále milovat budeme,“ uvedl například list Los Angeles Times.

Pozitivní hodnocení připojili také v The Daily Review: „V mnoha ohledech je to zkrátka další show z produkce Cirque du Soleil, ale je to velmi dobrá show. Jde o skvělou připomínku toho, proč tomuto cirkusu propadly miliony lidí.“ V roce 2013 byl navíc TOTEM oceněn v kategorii Unikátní divadelní zážitek na předávání Drama Desk Award v New Yorku.

Sluneční cirkus, jak zní překlad francouzského názvu, založili v osmdesátých letech Guy Laliberté a Daniel Gauthier v kanadském Montrealu. Moderním cirkusovým pojetím a detailně vypracovanou příběhovou linií inscenací si soubor získal velkou popularitu po celém světě.



Ze skupiny dvaceti pouličních umělců se společnost vypracovala až k dnešním čtyřem tisícům zaměstnanců. Produkce z dílny Cirque du Soleil vidělo 190 milionů diváků v celkovém počtu 450 měst v šedesáti zemích světa.



Jednotlivá představení pracují i s vlivy baletu, opery či rockové hudby a diváky baví propracovanou vizuální stránkou. Zejména v devadesátých letech byla jejich neokoukaná dramaturgie a výpravnost považována za revoluční.

Průkopnické cirkusové umění mohli už několikrát obdivovat na vlastní oči také návštěvníci v České republice. Se show Delirium si svou zdejší premiéru odbylo v tehdejší Sazka aréně v Praze v roce 2007.

V dalších letech se k nám cirkus vrátil s inscenacemi Saltimbanco, Alegria, The Immortal World Tour nebo Varekal. Letos na přelomu května a června lákala do O2 areny podívaná nazvaná Toruk - The First Flight, která vychází z filmového hitu Avatar.





Mezinárodním kolosem zábavního průmyslu prošli také někteří čeští akrobati. Jakub Plšek se domácímu publiku představil v programu Saltimbanco nebo Toruk - The First Flight. Čtyři roky v Cirque du Soleil působil David Vyoral. „Pro kluka z malého Zlína to byl nápor. Ale strašně to mírnila profesionalita přístupu a hlavně nálada všech lidí uvnitř,“ vzpomínal.



Letenskou pláň obsadí oceňovaní artisté od 17. července do 2. srpna 2020. Představení TOTEM se bude hrát každý den od úterý do neděle. Uživatelé iDNES Premium mohou vstupenky získat přednostně od 20. listopadu (09:05) do 21. listopadu (06:00). Tři hodiny po skončení tohoto exkluzivního předprodeje už budou vstupenky k dostání i pro širokou veřejnost.