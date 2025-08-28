Jaké technologie Cirque du Soleil v současnosti využívá nejčastěji?
Používáme širokou škálu technologií napříč všemi našimi představeními. Neexistuje jeden univerzální systém ani dodavatel. Vždy vybíráme řešení, které nejlépe odpovídá potřebám konkrétního čísla nebo show. Máme samozřejmě stálé partnery, ale cílem vždy je posouvat hranice a přinášet nové technologické možnosti do cirkusového prostředí.
Vztyčení obřího šapitó
Na Letenské pláni stojí od 27. září mobilní vesnice Cirque du Soleil. Zahrnuje velké šapitó, jeden velký vstupní stan, umělecký stan, kuchyň, kanceláře, sklady a další.
„Ráno začneme položením všech plachet. Pak to všechno sešněrujeme dohromady a přivážeme k naší kopuli. Pak už je potřeba zatlačit všechny tyče ke straně. Tím se vztyčí vrchol stanu,“ popisuje stavění šapitó ředitel provozu David Constantineau.
Kde za posledních deset let vnímáte největší posun? Je to v oblasti světel, zvuku, projekce, automatizace?
Největší pokrok vidím hlavně v automatizaci a projekci. Tyto technologie dnes často pracují ruku v ruce. Projekce může například v reálném čase sledovat pohyb automatizovaného objektu. To otevírá zcela nové možnosti pro choreografii i vizuální efekty.
Stává se, že pak technologie ustoupí lidskému výkonu, nebo naopak?
Stává. Některá čísla působí na diváka ohromujícím dojmem, a přitom jsou technicky poměrně jednoduchá. Jiné vypadají nenápadně, ale skrývají za sebou náročné technické řešení. Klíčem je správně načasovat, co v daném okamžiku zvýraznit. Někdy umělce, jindy právě technologii. Vždy se snažíme publikum překvapit.
Jak pomocí technologií zajišťujete bezpečnost umělců?
Všechno technické vybavení navrhujeme se zásadou „bezpečnost především“. Konstrukce, které drží umělce ve vzduchu, jsou navrženy tak, aby unesly až desetinásobek skutečné zátěže, a často i více.
Automatizační systém neustále monitoruje sám sebe a při sebemenší odchylce okamžitě upozorní vyškoleného technika. Naši lidé pravidelně trénují řešení krizových situací a máme přísné postupy, které nám umožňují reagovat rychle a bezpečně.
Existují technologie, které jsou už velmi pokročilé, ale zatím je nelze na jevišti realisticky využít?
Ano, například robotika je oblast, která má k automatizaci blízko, ale zatím se v zábavním průmyslu příliš neprosadila. To se ale může brzy změnit, až bude dostupnější. Podobně stoupá zájem o využití dronů. Jejich přítomnost ve světě showbusinessu bude podle mě stále častější.
Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz
Spolupracujete přímo s vývojáři technologií, nebo si spíš přizpůsobujete hotová řešení?
Je to kombinace obojího. Když nás nějaká technologie zaujme, hledáme s jejími tvůrci cesty, jak ji přetvořit tak, aby byla pro naše účely použitelná. Cirque du Soleil se vždy snaží být v čele technologického vývoje a investuje i do projektů, které dosud nikdo nezkusil.
Hledáme vlastní řešení
Jak vypadá běžný pracovní den technika Cirque du Soleil?
Rutina se liší podle fáze show, ale vždy je prioritou bezpečnost a kvalita. Den začíná kontrolami technického vybavení, aby bylo vše v pořádku a připravené. Následuje příprava tréninků pro umělce.
Někdy se během dne odehraje až šest hodin různých zkoušek. Jednou týdně se provádějí hlubší inspekce a preventivní údržba. Po nastavení systému si technici dají pauzu na večeři a večer pak zajišťují bezproblémový chod představení pro publikum.
Na který technologický moment nebo show jste nejvíce hrdý?
U show Kurios je technicky náročných čísel víc a těžko vybrat jedno. Nejvíce mě ale těší spolupráce mezi jednotlivými technickými odděleními a uměleckým týmem. Technologie funguje jen tehdy, když ji mají na starost lidé, kteří jí rozumějí a udržují ji v top stavu. Jedním z čísel, které tuto souhru dokonale vystihuje, je Acro Net, kombinace techniky, důvěry a přesnosti.
Jak přesně Acro Net funguje?
Acro Net je skutečně jedinečný, nic podobného ve světě neuvidíte. Vznikl exkluzivně pro show Kurios a je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu. Inspirací byla původně bezpečnostní síť z jiného představení, která byla příliš pružná, a tak ji všichni chtěli zpevnit. My jsme se rozhodli jít opačným směrem: udělat ji ještě pružnější a vymyslet zcela nové akrobatické číslo.
Síť je napnuta mezi čtyřmi věžemi, které se opírají o sloupy šapitó. Ty přenášejí tah od lan, která vycházejí z venkovních kotev, pevně zajištěných v zemi mimo stan. Na síti se pohybuje sedm akrobatů, přičemž šest z nich dokáže svým pohybem vymrštit sedmého až do výšky 12 metrů, tedy téměř ke stropu stanu.
Bude v show Kurios k vidění ještě něco podobného jako AcroNet?
V show využíváme kromě výrazných technických prvků i spoustu drobnějších detailů, které jsme si navrhli sami. Například speciální karabiny. Potřebovali jsme specifický tvar, který na trhu neexistoval, tak jsme si je nechali vyrobit.
Také běžné vybavení často používáme zcela neobvyklým způsobem. Malé vozíky, které jezdí po scéně, jsou poháněny komponenty původně určenými pro světelnou techniku. Ve spolupráci s výrobci jsme ale systém upravili tak, aby ovládal motory.
|
OBRAZEM: Skoky, pády, žádná zvířata. To je nový cirkus v podání Cirque du Soleil
Když nenajdeme vhodné řešení, navrhujeme si vlastní. V našem pojízdném dílenském kamionu máme 3D tiskárnu, která běží téměř nepřetržitě a pomáhá nám vytvářet vlastní technické součástky přesně na míru.
Prozradíte mi na závěr, jak funguje „vršek šapitó“, tedy místo, kam se umělci po skončení čísla vyhoupnou nahoru a zmizí z očí diváků? Co přesně se tam skrývá?
Horní část stanu je vlastně oválná kupole, nejvyšší bod celé konstrukce. Zvenku k ní upevňujeme plachtu, uvnitř se ale odehrává skutečná magie. Jsou tu uchyceny kladky, které umožňují umělcům vzlétnout do vzduchu. Pod kupolí je úroveň zvaná grid, technická plošina, kde po celou dobu představení pracují dva technici. Připínají a odpínají akrobaty, aby byl jejich let bezpečný.
Zajímavé je, že skutečná „tažná síla“ je ukrytá pod nohama diváků, tedy pod hledištěm. Tam jsou umístěny tři navijáky, každý upevněný do země dvojicí kovových kolíků o délce přes metr. Odtud vedou lana přes stožáry až ke kopuli a umožňují tak rychlé a plynulé vytažení umělců do výšky. Vše řídí automatizační systém.