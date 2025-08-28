Cirque du Soleil vztyčil šapitó v Praze. Na scénu vstupuje robotika i drony

Veronika Pitthardová
  11:00
Na Letenskou pláň přijel Cirque du Soleil. Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó, a zahájil tak show KURIOS v Praze. Ta propojuje lidský um a nejmodernější techniky. „Pro show si navrhujeme i speciální vybavení,“ říká technický ředitel Cirque du Soleil Tom Hawes v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaké technologie Cirque du Soleil v současnosti využívá nejčastěji?
Používáme širokou škálu technologií napříč všemi našimi představeními. Neexistuje jeden univerzální systém ani dodavatel. Vždy vybíráme řešení, které nejlépe odpovídá potřebám konkrétního čísla nebo show. Máme samozřejmě stálé partnery, ale cílem vždy je posouvat hranice a přinášet nové technologické možnosti do cirkusového prostředí.

Vztyčení obřího šapitó

Na Letenské pláni stojí od 27. září mobilní vesnice Cirque du Soleil. Zahrnuje velké šapitó, jeden velký vstupní stan, umělecký stan, kuchyň, kanceláře, sklady a další.

  • Velké šapitó KURIOS má kapacitu přibližně 2 500 lidí.
  • Postavení areálu trvá 7 dní a jeho demontáž 3 dny.
  • Vysunutí bočních tyčí a zvednutí střechy vyžaduje tým více než 100 lidí.
  • Šapitó měří 19 m na výšku a má průměr 52 m.
  • Stan je podepřen 4 stožáry, každý vysoký 25 m.
  • Stan drží na místě přes 1 200 kůlů.

„Ráno začneme položením všech plachet. Pak to všechno sešněrujeme dohromady a přivážeme k naší kopuli. Pak už je potřeba zatlačit všechny tyče ke straně. Tím se vztyčí vrchol stanu,“ popisuje stavění šapitó ředitel provozu David Constantineau.

Kde za posledních deset let vnímáte největší posun? Je to v oblasti světel, zvuku, projekce, automatizace?
Největší pokrok vidím hlavně v automatizaci a projekci. Tyto technologie dnes často pracují ruku v ruce. Projekce může například v reálném čase sledovat pohyb automatizovaného objektu. To otevírá zcela nové možnosti pro choreografii i vizuální efekty.

Stává se, že pak technologie ustoupí lidskému výkonu, nebo naopak?
Stává. Některá čísla působí na diváka ohromujícím dojmem, a přitom jsou technicky poměrně jednoduchá. Jiné vypadají nenápadně, ale skrývají za sebou náročné technické řešení. Klíčem je správně načasovat, co v daném okamžiku zvýraznit. Někdy umělce, jindy právě technologii. Vždy se snažíme publikum překvapit.

Jak pomocí technologií zajišťujete bezpečnost umělců?
Všechno technické vybavení navrhujeme se zásadou „bezpečnost především“. Konstrukce, které drží umělce ve vzduchu, jsou navrženy tak, aby unesly až desetinásobek skutečné zátěže, a často i více.

Automatizační systém neustále monitoruje sám sebe a při sebemenší odchylce okamžitě upozorní vyškoleného technika. Naši lidé pravidelně trénují řešení krizových situací a máme přísné postupy, které nám umožňují reagovat rychle a bezpečně.

Existují technologie, které jsou už velmi pokročilé, ale zatím je nelze na jevišti realisticky využít?
Ano, například robotika je oblast, která má k automatizaci blízko, ale zatím se v zábavním průmyslu příliš neprosadila. To se ale může brzy změnit, až bude dostupnější. Podobně stoupá zájem o využití dronů. Jejich přítomnost ve světě showbusinessu bude podle mě stále častější.

Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz

Cirque du Soleil Kurios - Kabinet kuriozit

Spolupracujete přímo s vývojáři technologií, nebo si spíš přizpůsobujete hotová řešení?
Je to kombinace obojího. Když nás nějaká technologie zaujme, hledáme s jejími tvůrci cesty, jak ji přetvořit tak, aby byla pro naše účely použitelná. Cirque du Soleil se vždy snaží být v čele technologického vývoje a investuje i do projektů, které dosud nikdo nezkusil.

Hledáme vlastní řešení

Jak vypadá běžný pracovní den technika Cirque du Soleil?
Rutina se liší podle fáze show, ale vždy je prioritou bezpečnost a kvalita. Den začíná kontrolami technického vybavení, aby bylo vše v pořádku a připravené. Následuje příprava tréninků pro umělce.

Někdy se během dne odehraje až šest hodin různých zkoušek. Jednou týdně se provádějí hlubší inspekce a preventivní údržba. Po nastavení systému si technici dají pauzu na večeři a večer pak zajišťují bezproblémový chod představení pro publikum.

Na který technologický moment nebo show jste nejvíce hrdý?
U show Kurios je technicky náročných čísel víc a těžko vybrat jedno. Nejvíce mě ale těší spolupráce mezi jednotlivými technickými odděleními a uměleckým týmem. Technologie funguje jen tehdy, když ji mají na starost lidé, kteří jí rozumějí a udržují ji v top stavu. Jedním z čísel, které tuto souhru dokonale vystihuje, je Acro Net, kombinace techniky, důvěry a přesnosti.

Jak přesně Acro Net funguje?
Acro Net je skutečně jedinečný, nic podobného ve světě neuvidíte. Vznikl exkluzivně pro show Kurios a je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu. Inspirací byla původně bezpečnostní síť z jiného představení, která byla příliš pružná, a tak ji všichni chtěli zpevnit. My jsme se rozhodli jít opačným směrem: udělat ji ještě pružnější a vymyslet zcela nové akrobatické číslo.

Síť AcroNet je speciálně navržená nejen pro vysoké skoky, ale i pro bezpečí účinkujících. (19. dubna 2024)

Síť je napnuta mezi čtyřmi věžemi, které se opírají o sloupy šapitó. Ty přenášejí tah od lan, která vycházejí z venkovních kotev, pevně zajištěných v zemi mimo stan. Na síti se pohybuje sedm akrobatů, přičemž šest z nich dokáže svým pohybem vymrštit sedmého až do výšky 12 metrů, tedy téměř ke stropu stanu.

Bude v show Kurios k vidění ještě něco podobného jako AcroNet?
V show využíváme kromě výrazných technických prvků i spoustu drobnějších detailů, které jsme si navrhli sami. Například speciální karabiny. Potřebovali jsme specifický tvar, který na trhu neexistoval, tak jsme si je nechali vyrobit.

Také běžné vybavení často používáme zcela neobvyklým způsobem. Malé vozíky, které jezdí po scéně, jsou poháněny komponenty původně určenými pro světelnou techniku. Ve spolupráci s výrobci jsme ale systém upravili tak, aby ovládal motory.

OBRAZEM: Skoky, pády, žádná zvířata. To je nový cirkus v podání Cirque du Soleil

Když nenajdeme vhodné řešení, navrhujeme si vlastní. V našem pojízdném dílenském kamionu máme 3D tiskárnu, která běží téměř nepřetržitě a pomáhá nám vytvářet vlastní technické součástky přesně na míru.

Prozradíte mi na závěr, jak funguje „vršek šapitó“, tedy místo, kam se umělci po skončení čísla vyhoupnou nahoru a zmizí z očí diváků? Co přesně se tam skrývá?
Horní část stanu je vlastně oválná kupole, nejvyšší bod celé konstrukce. Zvenku k ní upevňujeme plachtu, uvnitř se ale odehrává skutečná magie. Jsou tu uchyceny kladky, které umožňují umělcům vzlétnout do vzduchu. Pod kupolí je úroveň zvaná grid, technická plošina, kde po celou dobu představení pracují dva technici. Připínají a odpínají akrobaty, aby byl jejich let bezpečný.

Zajímavé je, že skutečná „tažná síla“ je ukrytá pod nohama diváků, tedy pod hledištěm. Tam jsou umístěny tři navijáky, každý upevněný do země dvojicí kovových kolíků o délce přes metr. Odtud vedou lana přes stožáry až ke kopuli a umožňují tak rychlé a plynulé vytažení umělců do výšky. Vše řídí automatizační systém.

Šapitó Cirque du Soleil na Letenské pláni v Praze. (27. srpna 2025)
Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó v Praze. (27. srpna 2025)
Na Letenskou pláň přijel Cirque du Soleil. Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó, a zahájil tak show KURIOS v Praze. (27. srpna 2025)
Velké šapitó KURIOS má kapacitu přibližně 2 500 lidí. (27. srpna 2025)
27 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Lifestylová show vévodkyně ze Sussexu nazvaná With Love, Meghan má druhou řadu. Ani ta však u některých recenzentů nevzbuzuje nadšení. „Je to jako být manipulován multimilionářem,“ napsal jeden z...

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

Cirque du Soleil vztyčil šapitó v Praze. Na scénu vstupuje robotika i drony

Na Letenskou pláň přijel Cirque du Soleil. Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó, a zahájil tak show KURIOS v Praze. Ta propojuje lidský um a nejmodernější...

28. srpna 2025

Obhajoba? Špatné slovo. Budu vyprávět o životě, říká Nohavica o svém dokumentu

Pražská Lucerna uvedla ve středu večer premiéru celovečerního dokumentu Jarek, který přibližuje život a tvorbu hudebníka Jaromíra Nohavici. Snímek vznikal dva roky a obsahuje dosud nezveřejněné...

28. srpna 2025  10:15

Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

Po pěti mužích přichází žena. Novinář a autor bestsellerů Martin Moravec vydává další z knižních rozhovorů, kde přibližuje život a práci lidí z často extrémních zaměstnání. Jeho nejnovější publikace...

27. srpna 2025  19:39

RECENZE: Válčící manželé Roseovi znovu jiskří, nyní i s chytrou domácností

70 % Premium

V roce 1989 se podle knihy Warrena Adlera zrodila mistrná Válka Roseových, v níž zářili Michael Douglas a Kathleen Turnerová, nyní jde do kin remake nazvaný Roseovi, v němž titulní aktéry manželské...

27. srpna 2025

Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Lifestylová show vévodkyně ze Sussexu nazvaná With Love, Meghan má druhou řadu. Ani ta však u některých recenzentů nevzbuzuje nadšení. „Je to jako být manipulován multimilionářem,“ napsal jeden z...

27. srpna 2025  15:50

Syn Michaela Douglase uvede v Liberci film, na konferenci promluví o drogách

Na festival sportovních filmů Sportfilm dorazí do Liberce syn oscarového herce a producenta Michaela Douglase, šestačtyřicetiletý herec Cameron Douglas. Společně s vycházející hvězdou Edouardem...

27. srpna 2025  13:16

Putin je v neprávu, ale nulový dialog není cesta, hájí Woody Allen účast v Moskvě

Oscarem oceněný americký režisér Woody Allen se ohradil proti kritice ukrajinské vlády. Ta přišla poté, co se tvůrce slavného filmu Annie Hallová virtuálně objevil na filmovém festivalu v Moskvě. V...

27. srpna 2025  11:23

Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Nejen filmem budou žít Benátky, kde novinka italského režiséra Paola Sorrentina nazvaná La Grazia ve středu zahájí 82. ročník mezinárodního festivalu. Pořadatelé musí počítat i s politickými akcemi,...

27. srpna 2025  9:56

RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

55 % Premium

Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

27. srpna 2025

Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...

26. srpna 2025  15:12

RECENZE: Chudí a bohatí. Seriál Bratři a sestry je plný figurek a prázdných řečí

40 % Premium

Jako by se Jedna rodina rozhodla, že v příští sáze přehodí výhybku z odlehčené tóniny do melodramatu, ale jinak zachová veškeré postupy vztahových seriálů. Tak působí premiérový titul Novy Bratři a...

26. srpna 2025

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše...

26. srpna 2025  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.