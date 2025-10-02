Cirque du Soleil zatím přitáhl přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní

Autor:
  12:43
Již více než 75 tisíc diváků navštívilo Velké šapitó novocirkusového uskupení Cirque du Soleil, které se v Česku v tomto ikonickém prostoru představilo vůbec poprvé. Do Prahy umělci přivezli představení KURIOS, jež v sobě spojuje akrobacii, choreografii, živou hudbu i humor. Show je zde k vidění jen do 12. října.
Akrobatka na kole v představení KURIOS.

Akrobatka na kole v představení KURIOS. | foto: Mathew Sang

Akrobaté na síti AcroNet v představení KURIOS - Kabinet kuriozit. (19. března...
Číslo jedné z akrobatek, která se ve výškách šapitó prohání na kole. (19....
Show KURIOS má i svého komika. Jeho číslem je „neviditelný cirkus“. (19. dubna...
Číslo „banquine“. Skupina akrobatů předvádí dokonale synchronizovanou akrobacii...
66 fotografií

Pro představení KURIOS – Kabinet kuriozit postavil Cirque du Soleil devatenáctimetrové šapitó na Letenské pláni, které pojme až 2 500 diváků.

Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz

Cirque du Soleil Kurios - Kabinet kuriozit

Vystoupení vypráví příběh vynálezce Hledače, jenž žije v laboratoři, kde má vše pevný řád. Jednou do ní ovšem vstoupí bytosti z jiného světa a obrátí vše vzhůru nohama. Vynálezcovy výtvory totiž najednou ožijí.

V inscenaci uskupení propojuje lidský um s nejmodernějšími technikami. Jeho součástí je například takzvaný Acro Net, který vznikl přímo pro tuto show.

Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

„Je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu. Inspirací byla původně bezpečnostní síť z jiného představení, která byla příliš pružná, a tak ji všichni chtěli zpevnit. My jsme se rozhodli jít opačným směrem: udělat ji ještě pružnější a vymyslet zcela nové akrobatické číslo,“ přiblížil pro iDNES.cz technický ředitel Tom Hawes.

Důležitou roli ve vystoupení hrají také kostýmy. Přímo pro Kabinet kuriozit jich vzniklo více než sto. „Oficiální počet, který s námi cestuje, je ale mnohem větší. Každý umělec má totiž dvě sady kostýmů, aby měl náhradní. Pak tu ještě máme plnou chodbu kostýmů v podstatě jen pro případ nouze, nebo pro nové umělce,“ popsala kostymérka Mar Gonzales Fernandez.

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

Premiéru mělo představení před 11 lety v Montrealu. Od té doby ho zhlédlo více než 6 milionů diváků v 40 městech po celé světě. Soubor odehrál již více než 3 tisíce repríz.

Cirque du Soleil (francouzsky „Sluneční cirkus“) je zábavní společnost, kterou v roce 1984 založila dvojice pouličních umělců z Kanady. Vychází z tradice klasických cirkusů, nepoužívá ovšem ve svých vystoupeních zvířata, ale pouze lidské účinkující. V současnosti zaměstnává více než 4 tisíce zaměstnanců, včetně 1 200 umělců více než 80 různých národností.

28. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Cirque du Soleil zatím přitáhl přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní

Již více než 75 tisíc diváků navštívilo Velké šapitó novocirkusového uskupení Cirque du Soleil, které se v Česku v tomto ikonickém prostoru představilo vůbec poprvé. Do Prahy umělci přivezli...

2. října 2025  12:43

RECENZE: 99 balónků a punk. Zpěvačka Nena roztančila a rozjařila i otrlé metalisty

Premium

Praha zažila další koncertní premiéru – poprvé se českému publiku představila německá zpěvačka Nena. Pozoruhodný fenomén osmdesátek, který díky hitu 99 Luftballons přežil až dodnes a kupodivu...

2. října 2025  10:23

Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech

Nový román Rozcestí krkavců z oblíbené série Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se objevil v těchto dnech na pultech tuzemských knihkupectví. Kniha považovaná v žánru fantasy za jednu...

2. října 2025  9:37

RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí

Puk tam, puk sem! Legendární pražská Ypsilonka, která se poslední rok potýká s nejistými vyhlídkami a otřesy ve vedení, přichystala na svůj styl nezvyklé představení Země mezi mantinely. V čele s...

2. října 2025

Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...

1. října 2025  20:49

Na Kampě končí výstava Oko i Kupkovy karikatury. Budou k vidění už jen pár dní

V pražském Museu Kampa končí několik výstav. Expozici s názvem Z očí do očí - OKO v umění 1900-2024, která představuje motiv oka v pojetí Dalího, Warhola, Toyen a dalších, bude možné navštívit už jen...

1. října 2025  15:36

RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí

Premium

V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa...

1. října 2025

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

1. října 2025  12:59

Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským paláce

Klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským palácem. Mozart, Dvořák, Ravel i Vivaldi zazní v podání špičkového souboru Parnas Ensemble a...

1. října 2025  12:52

Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...

1. října 2025  11:10

Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...

1. října 2025  9:55

On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho...

1. října 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.