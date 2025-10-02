Pro představení KURIOS – Kabinet kuriozit postavil Cirque du Soleil devatenáctimetrové šapitó na Letenské pláni, které pojme až 2 500 diváků.
Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz
Vystoupení vypráví příběh vynálezce Hledače, jenž žije v laboratoři, kde má vše pevný řád. Jednou do ní ovšem vstoupí bytosti z jiného světa a obrátí vše vzhůru nohama. Vynálezcovy výtvory totiž najednou ožijí.
V inscenaci uskupení propojuje lidský um s nejmodernějšími technikami. Jeho součástí je například takzvaný Acro Net, který vznikl přímo pro tuto show.
„Je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu. Inspirací byla původně bezpečnostní síť z jiného představení, která byla příliš pružná, a tak ji všichni chtěli zpevnit. My jsme se rozhodli jít opačným směrem: udělat ji ještě pružnější a vymyslet zcela nové akrobatické číslo,“ přiblížil pro iDNES.cz technický ředitel Tom Hawes.
Důležitou roli ve vystoupení hrají také kostýmy. Přímo pro Kabinet kuriozit jich vzniklo více než sto. „Oficiální počet, který s námi cestuje, je ale mnohem větší. Každý umělec má totiž dvě sady kostýmů, aby měl náhradní. Pak tu ještě máme plnou chodbu kostýmů v podstatě jen pro případ nouze, nebo pro nové umělce,“ popsala kostymérka Mar Gonzales Fernandez.
Premiéru mělo představení před 11 lety v Montrealu. Od té doby ho zhlédlo více než 6 milionů diváků v 40 městech po celé světě. Soubor odehrál již více než 3 tisíce repríz.
Cirque du Soleil (francouzsky „Sluneční cirkus“) je zábavní společnost, kterou v roce 1984 založila dvojice pouličních umělců z Kanady. Vychází z tradice klasických cirkusů, nepoužívá ovšem ve svých vystoupeních zvířata, ale pouze lidské účinkující. V současnosti zaměstnává více než 4 tisíce zaměstnanců, včetně 1 200 umělců více než 80 různých národností.
28. srpna 2025