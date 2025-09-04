Slavný Cirque du Soleil otevírá své pražské šapitó. Show Kurios tu hraje až do října

Návštěvníci na aktuální pražské představení Cirque du Soleil zamíří do obřího stanu na Letenské pláni. Šapitó pojme až 2 500 diváků a je vytvořen speciálně pro slavný novocirkusový spolek.
Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz
Ten v něm představí kus „KURIOS – Kabinet kuriozit“. Jedním z mnoha čísel, která zahrnuje, je i takzvaný Acro Net. „Vznikl exkluzivně pro tuto show a je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu,“ popsal pro iDNES.cz technický ředitel Cirque du Soleil Tom Hawes.
„Na síti se pohybuje sedm akrobatů, přičemž šest z nich dokáže svým pohybem vymrštit sedmého až do výšky 12 metrů, tedy téměř ke stropu stanu,“ vysvětlil.
Po čtvrteční premiéře bude možné KURIOS navštívit v dalších více než 30 termínech. Ceny vstupenek se pohybují od 1250 korun do několika tisíc. K zakoupení jsou na síti Ticketportal.
Diváci se v představení setkají s vynálezcem jménem Hledač. Ten žije v laboratoři, kde má vše pevný řád. Jednoho dne mu do ní vstoupí bytosti z jiného světa a vše se „otočí vzhůru nohama“. Laboratoř se tím proměňuje v kabinet kuriozit.
Tato hlavní dějová linka se prolíná celým představením. Každý z performerů ukáže své vlastní číslo, nakonec se ale všechna spojí v jeden zastřešující příběh.
Cirque du Soleil (francouzsky „Sluneční cirkus“) je zábavní společnost, kterou v roce 1984 založila dvojice pouličních umělců z Kanady. Vychází z tradice klasických cirkusů, nepoužívá ovšem ve svých vystoupeních zvířata, ale pouze lidské účinkující. Má za sebou desítky představení a zahraničních cest a patří mezi klasiky žánru označovaného jako nový cirkus.
