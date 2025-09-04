Slavný Cirque du Soleil otevírá své pražské šapitó. Show Kurios tu hraje až do října

Českou premiéru svého představení KURIOS ve čtvrtek večer v Praze představí novocirkusové uskupení Cirque du Soleil. Pro veřejnost bude na Letné dostupné až do 12. října. Podle pořadatelů se diváci mohou těšit na spojení akrobacie, poezie, umění a humoru.

Návštěvníci na aktuální pražské představení Cirque du Soleil zamíří do obřího stanu na Letenské pláni. Šapitó pojme až 2 500 diváků a je vytvořen speciálně pro slavný novocirkusový spolek.

Cirque du Soleil Kurios - Kabinet kuriozit

Ten v něm představí kus „KURIOS – Kabinet kuriozit“. Jedním z mnoha čísel, která zahrnuje, je i takzvaný Acro Net. „Vznikl exkluzivně pro tuto show a je to v podstatě obrovská trampolína, největší svého druhu,“ popsal pro iDNES.cz technický ředitel Cirque du Soleil Tom Hawes.

„Na síti se pohybuje sedm akrobatů, přičemž šest z nich dokáže svým pohybem vymrštit sedmého až do výšky 12 metrů, tedy téměř ke stropu stanu,“ vysvětlil.

Síť je natažena tak, aby mohli umělci, kteří stojí na jejím povrchu, nohama modulovat amplitudu odrazového pohybu. Někdy vytvoří efekt praku, který katapultuje jejich týmové kolegy téměř až k vrcholu stanu. (19. dubna 2024)
Akrobatka na kole v představení KURIOS.
Číslo „banquine“. Skupina akrobatů předvádí dokonale synchronizovanou akrobacii ve vzduchu i na zemi. (19. dubna 2024)
Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó v Praze. (27. srpna 2025)
Číslo „kontinent rukou“, při němž umělci používají pouze své prsty. Jimi vypráví příběh, který se natáčí a promítá v reálném čase na horkovzdušný balón sloužící jako filmové plátno. (19. dubna 2024)
70 fotografií

Po čtvrteční premiéře bude možné KURIOS navštívit v dalších více než 30 termínech. Ceny vstupenek se pohybují od 1250 korun do několika tisíc. K zakoupení jsou na síti Ticketportal.

Diváci se v představení setkají s vynálezcem jménem Hledač. Ten žije v laboratoři, kde má vše pevný řád. Jednoho dne mu do ní vstoupí bytosti z jiného světa a vše se „otočí vzhůru nohama“. Laboratoř se tím proměňuje v kabinet kuriozit.

Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

Tato hlavní dějová linka se prolíná celým představením. Každý z performerů ukáže své vlastní číslo, nakonec se ale všechna spojí v jeden zastřešující příběh.

Cirque du Soleil (francouzsky „Sluneční cirkus“) je zábavní společnost, kterou v roce 1984 založila dvojice pouličních umělců z Kanady. Vychází z tradice klasických cirkusů, nepoužívá ovšem ve svých vystoupeních zvířata, ale pouze lidské účinkující. Má za sebou desítky představení a zahraničních cest a patří mezi klasiky žánru označovaného jako nový cirkus.

OBRAZEM: Skoky, pády, žádná zvířata. To je nový cirkus v podání Cirque du Soleil
4. září 2025

