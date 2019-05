VIDEO: Avatar na pět imaxových pláten? Cirque du Soleil zve na Pandoru

Mezinárodní Cirque du Soleil k nám zamířili se svým nejnovějším představením Toruk - The First Flight. Vypráví v něm mýtický příběh zasazený tisíce let před události zobrazenými ve filmu Avatar. Odehrává se ještě předtím, než kdokoliv z lidstva stanul poprvé na planetě Pandora.

„Je to prequel, odehrává se tři tisíce let před samotným Avatarem,“ hlásí za tvůrce mluvčí Janie Malletová a poukazuje na to, že během představení soubor využívá projekce v rozsahu pěti imaxových pláten a láká na obří loutky i vynikající akrobaty.



Dvouhodinové představení je určeno celé rodině, Cirque du Soleil jej proto v O2 Areně uvádí i v odpoledních časech. V představení účinkuje přes sto akrobatů, jednu z hlavních postav hraje Čech. „Od Cirque du Soleil je to úplně jiná show, než jsou diváci zvyklí,“ hlásí Jakub Plšek a upozorňuje na obří vizuální složku představení.