Také Cirque du Soleil hraje online, fanoušky bude bavit každý týden

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Cirque du Soleil

Kanadský kolos zábavního průmyslu se snaží zůstat s diváky ve spojení i v době sociálního distancování. Jednou týdně proto přes novou platformu CirqueConnect zveřejní hodinový program poskládaný z těch nejikoničtějších momentů jednotlivých představení.

Minulý týden přinesl digitální portál to nejlepší z vystoupení Cirque du Soleil Amaluma, VOLTA a Bazzar. Zástupci společnosti říkají, že chtějí touto formou „nabídnout svým fanouškům všech věkových skupin únik do svého vysněného vesmíru během této bezprecedentní globální zdravotní krize.“

„Posláním Cirque du Soleil bylo vždy poskytovat jedinečné a úžasné zážitky. Naše představení dávají fanouškům šanci uniknout do fantazie a imaginárního světa prostřednictvím našich příběhů a jedinečných postav,“ uvedla ředitelka oddělení Marketing & Experience, Sheila Morin.

Velké finanční ztráty

Podobně jako spousta uměleckých těles na celém světě také Cirque du Soleil pocítí následky koronavirové krize. Akrobatická skupina totiž musí vzhledem k přijatým opatřením v mnoha státech rušit svá dlouho naplánovaná představení.

Podle nedávné zprávy agentury Reuters se pandemie finančně dotkne až pětadevadesáti procent ze zhruba čtyř tisícovek zaměstnanců. Základní chod novocirkusového giganta udržuje pouze nejužší organizační tým. Pro zadlužený soubor jde o velkou komplikaci.

V létě má Cirque du Soleil znovu dorazit do České republiky. Série vystoupení s programem TOTEM, sledující vývoj lidského druhu od prvních obojživelníků až po touhu moderního člověka naučit se létat, by se na Letenské pláni měla uskutečnit od 17. července do 2. srpna.

„TOTEM je oslavou ryzího lidského úspěchu a jeho přijetí publikem je jednoduše vzrušující. Je důvodem, proč milujeme Cirque du Soleil a proč ho stále milovat budeme,“ napsali o putovní show v Los Angeles Times. O osudu pražských představení zatím není jasno.



Skoro 200 milionů diváků

Sluneční cirkus, jak zní překlad francouzského názvu, založili v osmdesátých letech Guy Laliberté a Daniel Gauthier v kanadském Montrealu. Moderním cirkusovým pojetím a detailně vypracovanou příběhovou linií inscenací si soubor získal velkou popularitu po celém světě.



Produkce z dílny Cirque du Soleil vidělo přes 190 milionů diváků v celkovém počtu 450 měst v šedesáti zemích světa. „Nyní, více než kdy jindy, musíme i nadále poskytovat zázraky, a to i vzdáleně, přímo do vašich domovů,“ vzkazuje Sheila Morin k nadcházejícím online aktivitám souboru.