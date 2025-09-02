Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

Pamatujete si na své úplně první představení v rámci Cirque du Soleil?
Moje první show byla Bazzar, kterou jsme premiérovali po pandemii v São Paulu. Bylo to náročné. Byla jsem poprvé sama daleko od domova, v Jižní Americe, bez dobré angličtiny. Ale právě proto si to první představení pamatuju velmi silně.
Když se celé publikum - tedy asi 2 600 lidí - postavilo, byl to pro mě obrovský zážitek. Brazilské publikum je emotivní a hlučné, jde s vámi. A pak samozřejmě i Kurios, tam jsem si říkala: „Kdyby tohle jednou vyšlo…“ A ono to vyšlo.
Tamara Dikyová
Jak se vlastně člověk dostane do tak slavného souboru?
Záleží na oboru. Já jsem vystudovala muzikálové herectví na JAMU v Brně. Posílala jsem přihlášky do divadel a zároveň mi kamarádi navrhli, ať zkusím konkurz do Cirque du Soleil.
Byla jsem jejich fanouškem, ale nenapadlo mě, že bych tam mohla být. Poslala jsem nahrávky, pozvali mě na konkurz do Budapešti, dostala jsem se do databáze a čekala, až přijde vhodná příležitost. Trvalo to tři roky. Oni vám řeknou: může to být za tři měsíce, nebo za deset let. Chtělo to hodně trpělivosti.
Mezitím jste hrála v českých divadlech?
Ano, byla jsem na volné noze, hrála v Hradišti, v Jihlavě i v Brně. Cirkus přišel až potom. A jakmile člověk nasedne na tuhle loď, těžko se mu z ní vystupuje. Svět, různé kultury, cestování, to je na tom krásné.
Jaká publika vás nejvíc oslovila?
Jižní Amerika je specifická, je tam velmi silné a emotivní publikum. Říkali nám, že takové jinde nezažijeme. Ale každé místo má něco. V Americe jsem si třeba zazpívala i hymnu, což byl další velký zážitek.
Jaká je vaše role v show Kurios?
Jsem zpěvačka a mám dvojroli. V první polovině představuji dámu z vyšší společnosti, Bella Donnu. Koketuji s tanečníky, hraji si s nimi a zpívám.
V druhé polovině jsem víc součástí kapely, taková pouliční zpěvačka s jazzovým nádechem. Jinak jsem ale jediná zpěvačka v celé show, což může být náročné, protože zpívám prakticky pořád. Ale hlídám si hlas i zdraví a už vím, jak na správnou regeneraci.
Jak moc musíte při zpěvu sledovat, co se děje na jevišti?
Hodně. Musím vnímat hudbu i akrobaty. Hudba je živá, když se něco nezvládne, trik se opakuje, takže poslouchám kapelníka v uchu a zároveň zpívám. Snažím se propojit zpěv s tím, co akrobaté svým tělem vyjadřují.
Hudba je tedy v představení zásadní?
Určitě. Je živým elementem, který dokáže reagovat – něco prodloužit, zopakovat, podpořit emoci. Spolu s energií na jevišti vytváří celkový efekt.
Teď se s Kurios vracíte do Česka. Jaké to je?
Mám velkou radost. Po dvou letech na druhé straně světa se konečně může přijít podívat rodina a přátelé. Těším se, že se představím domácímu publiku, užiju si Prahu i Brno. A možná si vyzkouším, jaké je žít chvíli v Praze, teď to vychází na šest týdnů.