Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Veronika Pitthardová
  11:05
Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor Cirque du Soleil v krátkém dokumentu. S iDNES.cz můžete nahlédnout do zákulisí jejich show Kurios.

Cirque du Soleil Kurios - Kabinet kuriozit

Jak vypadá každodenní život lidí, kteří tvoří jeden z nejznámějších novodobých cirkusů světa? Video ze zákulisí show Kurios – Kabinet kuriozit nabízí ucelený pohled na to, co všechno předchází premiéře a co běžný divák v hledišti nevidí.

Záběry ukazují nejen trénink artistů, ale i celý tvůrčí proces. Od prvních návrhů choreografie přes přípravu scény až po vývoj hudby a světelného designu.

„Příběh Kurios začala psát ocelová anténa cirkusového stanu. Energií kouzelného stroje, díky němuž se vědátor dostane do jiné dimenze, je elektřina. Objevili ji v 19. století, v době plné vynálezů, jež měly lidi spojovat podobně jako dnešní internet a mobily,“ popisuje prvotní myšlenku umělecký tvůrce Cirque du Soleil Michel Laprise.

Akrobatka na kole v představení KURIOS.
Z představení Cirque du Soleil KURIOS — Kabinet kuriozit
Z představení Cirque du Soleil KURIOS — Kabinet kuriozit
Pan Mikrokosmos v show KURIOS - Kabinet kuriozit. Jeho kostým váží téměř devět kilo, když nepočítáme dalšího účinkujícího, který je v jeho kostýmu doslova usazen.
34 fotografií

S touto myšlenkou začal tvořit představení, které funguje jako pečlivě vystavěný organismus. Roli v něm hrají desítky profesí. Od akrobatů přes švadleny až po techniky a řidiče. Výsledkem je show, která působí bezchybně, ale za níž stojí měsíce příprav a stovky hodin práce. Důraz se totiž klade na každý detail.

Například kostýmy. Každý z účinkujících musí nejprve na zkoušku kostýmu do Montrealu, rodného města Cirque du Soleil. Další drobné kostýmní úpravy se provádějí až na místě show. S cirkusem cestuje zhruba 3 000 kusů kostýmů. Díky 3D skeneru také technici dokážou získat během chvilky přesné míry účinkujícího. Stroje zkrátka pomáhají. Ale ne vždy. Jiné kostýmy vyžadují pečlivou ruční práci.

Do Prahy míří Cirque du Soleil, v show KURIOS představí alternativní historii

Součástí videa je také časosběrná sekvence zachycující stavbu šapitó. Za pouhých pět dní se na místě představení instalují zhruba 2 000 tun vybavení. Kromě stálého týmu pomáhá i 150 dalších techniků, které cirkus najímá až na místě. Celkem tři stany drží 1 200 kolíků. A pak už se jen kontroluje každé lanko, aby vše drželo na svém místě a bylo bezpečné. Obvykle je cirkus na místě jeden až dva měsíce.

Do Prahy přijíždí Cirque du Soleil na konci srpna, první představení pro veřejnost se uskuteční 3. září. Vstupenky jsou již v prodeji v síti TICKETPORTAL.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.