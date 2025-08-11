Vstupenky na představení je možné zakoupit na Ticketportal.cz
Jak vypadá každodenní život lidí, kteří tvoří jeden z nejznámějších novodobých cirkusů světa? Video ze zákulisí show Kurios – Kabinet kuriozit nabízí ucelený pohled na to, co všechno předchází premiéře a co běžný divák v hledišti nevidí.
Záběry ukazují nejen trénink artistů, ale i celý tvůrčí proces. Od prvních návrhů choreografie přes přípravu scény až po vývoj hudby a světelného designu.
„Příběh Kurios začala psát ocelová anténa cirkusového stanu. Energií kouzelného stroje, díky němuž se vědátor dostane do jiné dimenze, je elektřina. Objevili ji v 19. století, v době plné vynálezů, jež měly lidi spojovat podobně jako dnešní internet a mobily,“ popisuje prvotní myšlenku umělecký tvůrce Cirque du Soleil Michel Laprise.
S touto myšlenkou začal tvořit představení, které funguje jako pečlivě vystavěný organismus. Roli v něm hrají desítky profesí. Od akrobatů přes švadleny až po techniky a řidiče. Výsledkem je show, která působí bezchybně, ale za níž stojí měsíce příprav a stovky hodin práce. Důraz se totiž klade na každý detail.
Například kostýmy. Každý z účinkujících musí nejprve na zkoušku kostýmu do Montrealu, rodného města Cirque du Soleil. Další drobné kostýmní úpravy se provádějí až na místě show. S cirkusem cestuje zhruba 3 000 kusů kostýmů. Díky 3D skeneru také technici dokážou získat během chvilky přesné míry účinkujícího. Stroje zkrátka pomáhají. Ale ne vždy. Jiné kostýmy vyžadují pečlivou ruční práci.
|
Součástí videa je také časosběrná sekvence zachycující stavbu šapitó. Za pouhých pět dní se na místě představení instalují zhruba 2 000 tun vybavení. Kromě stálého týmu pomáhá i 150 dalších techniků, které cirkus najímá až na místě. Celkem tři stany drží 1 200 kolíků. A pak už se jen kontroluje každé lanko, aby vše drželo na svém místě a bylo bezpečné. Obvykle je cirkus na místě jeden až dva měsíce.
Do Prahy přijíždí Cirque du Soleil na konci srpna, první představení pro veřejnost se uskuteční 3. září.