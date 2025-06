Cirque du Soleil v polovině června oslaví slaví jednačtyřicet let od svého založení. Zasloužila se o něj skupina pouličních umělců v kanadském městě Baie-Saint-Paul. Dnes Cirque du Soleil prezentuje...

Od naší zpravodajky v Berlíně Když vejde do místnosti, budí přirozený respekt. Pověst herce, který se odlišuje svým intelektem a ironií, Johna Malkoviche nepředchází nadarmo. Je k tomu však třeba dodat ještě jedno: činí tak...

Letošními laureáty Ceny Antonína Dvořáka jsou pěvkyně Magdalena Kožená a dirigent Sir Simon Rattle. Oznámila to Akademie klasické hudby, která pořádá festival Dvořákova Praha.

V úterý 17. června odstartuje v Praze hudební festival Prague Open Air, která potrvá až do soboty 20. září. Koncerty proběhnou na čtyřech místech pod širým nebem, v Riegrových sadech, na Občanské...

Jako korespondent Reuters strávil v 60. letech nějakou dobu v Praze. Slavný britský spisovatel Frederick Forsyth, který zemřel v pondělí ve věku 86 let, na tyto časy zavzpomínal v roce 2014...

Rock for People se blíží. Přinášíme praktického průvodce: kde koupit vstupenky z druhé ruky, tipy na dopravu a další užitečné informace.

„Dnes večer máte štěstí,“ řekl Bruce Springsteen v části sobotního koncertu na Anfieldu, domovském stánku fotbalového FC Liverpool. Málokdo čekal, co bude následovat. „Tenhle mladík má velký talent a...

Funkový klasik. Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a hudebník Sly Stone

V pondělí 9. června zemřel ve věku 82 let americký zpěvák, skladatel a producent Sly Stone. Jeho tvorba měla zásadní vliv na funkovou hudbu 60. a 70. let. Podle sdělení kapely Sly & The Family Stone...