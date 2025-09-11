Co všechno můžeme najít v kostymérně Cirque du Soleil pro představení KURIOS?
S touto show máme poměrně dost práce, zejména v současné době, tedy těsně před představením. Staráme se o kostýmy, ale i o boty, klobouky, paruky či líčení. To ale není všechno. Kostým nemusí být nutně jen z textilu, jak si ho většina z nás představí. Do garderoby patří všechno, co má umělec na sobě. Takže tu máme i vlečky, rybí ocasy, knírky… Jsou tu mraky podivností!
Mar Gonzales Fernandez
Kolik lidí se o kostýmy stará?
Dohromady je nás deset. Z toho jsme čtyři, kteří se souborem cestují neustále. A pak si v každém městě najímáme místní zaměstnance, kteří nám pomáhají.
Jsme přímo uprostřed dění v kostymérně Cirque du Soleil. Popíšete nám, co všechno se tu zrovna děje?
Začínáme už brzy ráno praním a žehlením kostýmů. Na to je třeba myslet, protože to zabere dost času. Teď momentálně tu moje kolegyně připravuje knírky. Na celý týden jich potřebujeme stovky. Je potřeba všechny připravit a načesat. Kolegyně Cara se stará o jednu z rekvizit, konkrétně o model mraku, a další kolegyně se zase věnuje obuvi. Čistí ji a opravuje. Na boty tu máme celé jedno oddělení.
Stanové město Cirque du Soleil je zcela samostatné. Znamená to, že si vozíte i pračky?
Je to tak. Když přijedeme na nové místo, nic tu není. Takže vedle kufrů a rekvizit cestujeme se vším, co tu vidíte. Šicí stroje, žehličky, pračky i sušičky. To všechno jezdí s námi.
Pro show KURIOS vzniklo přes sto kusů kostýmů. Vypadá to ovšem, že je jich tu snad ještě víc.
Zhruba sto kusů máme na samotnou show, ale oficiální počet, který s námi cestuje, je mnohem větší. Každý umělec má totiž dvě sady kostýmů, aby měl náhradní. Pak tu ještě máme plnou chodbu kostýmů v podstatě jen pro případ nouze, nebo pro nové umělce. Takže tu máme opravdu napilno. KURIOS je krásné představení, ale je za ním spousta práce.
Jaký kostým je Váš nejoblíbenější?
Momentálně asi kostýmy pro naše akrobaty, kteří mají číslo na síti Acro Net. Představují tajemné bytosti z hlubin vodní říše. Začali jsme je navrhovat už v Montrealu, kde jsme startovali prázdnou bílou plochou. Látka se později potiskne, přidá se fólie, a poté se materiál obarví a nařasí. Jde o krásný, ale zároveň i velmi pohodlný kostým. Umělci se při svých bláznivých číslech musí cítit dobře, a to tento kostým splňuje. U svých čísel jsou díky tomuto kostýmu i zábavní a krásní. Moc se mi to líbí.
Některé materiály, které tu vidíme, ale nejsou pro kostymérnu úplně typické. Jak s nimi pracujete?
Na některé věci máme specialisty. Ti se musí vyznat ve výrobě forem a odlitků. Musíte ale velmi dobře znát vlastnosti všech materiálů, s nimiž pracujete.
Perete kostýmy v ruce, nebo mohou do pračky?
Pereme je v pračce, jen některé speciální kousky musíme prát v ruce. Kousky z opravdu choulostivých materiálů necháváme čistit v čistírně. Jinak ale kostýmy pereme po každém představení. Máme na to dva lidi, kteří s tím stráví až čtrnáct hodin týdně.
Jak dlouho pro Cirque du Soleil pracujete?
Na představení KURIOS pracuji asi tři roky, ale v souboru už jsem skoro devět let. Pocházím ze Španělska, kde jsem vystudovala design. Vzpomínám si na první inzerát, na který jsem odpověděla. Jistá firma hledala někoho, kdo umí šít a mluvit anglicky. Obojí jsem uměla, a tak jsem na inzerát odpověděla a získala tak svou první práci. Pak už jsem začala být víc nezávislá, hodně jsem cestovala a poznávala nové lidi. Ale v kreativním prostředí už jsem zůstala.