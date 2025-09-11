Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

Veronika Pitthardová
  8:10
V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i netradiční kostýmy, vlastně tu je spousta podivností,“ říká vedoucí kostymérka Cirque du Soleil Mar Gonzales Fernandez, která nás provedla šatnou souboru.
Vedoucí kostymérka Cirque du Soleil Mar Gonzales Fernandez. (19. března 2025)

Vedoucí kostymérka Cirque du Soleil Mar Gonzales Fernandez. (19. března 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pan Mikrokosmos v show KURIOS - Kabinet kuriozit. Jeho kostým váží téměř devět...
Kostymérna v zákulisí Cirque de Soleil. I ten nejmenší detail si tu zaslouží...
Zákulisí Cirque de Soleil. V kostymérně se připravuje nejen oblečení. (19....
Zákulisí Cirque de Soleil. Do představení ještě zbývá několik hodin, někteří z...
48 fotografií

Co všechno můžeme najít v kostymérně Cirque du Soleil pro představení KURIOS?
S touto show máme poměrně dost práce, zejména v současné době, tedy těsně před představením. Staráme se o kostýmy, ale i o boty, klobouky, paruky či líčení. To ale není všechno. Kostým nemusí být nutně jen z textilu, jak si ho většina z nás představí. Do garderoby patří všechno, co má umělec na sobě. Takže tu máme i vlečky, rybí ocasy, knírky… Jsou tu mraky podivností!

Mar Gonzales Fernandez

  • Kostymérka s více než desetiletou praxí v módním návrhářství a divadle.
  • Má rozsáhlé zkušenosti s velkými divadelními produkcemi.
  • V současné době je vedoucí kostymérny ve společnosti Cirque du Soleil.
  • Pochází ze Španělska.

Kolik lidí se o kostýmy stará?
Dohromady je nás deset. Z toho jsme čtyři, kteří se souborem cestují neustále. A pak si v každém městě najímáme místní zaměstnance, kteří nám pomáhají.

Jsme přímo uprostřed dění v kostymérně Cirque du Soleil. Popíšete nám, co všechno se tu zrovna děje?
Začínáme už brzy ráno praním a žehlením kostýmů. Na to je třeba myslet, protože to zabere dost času. Teď momentálně tu moje kolegyně připravuje knírky. Na celý týden jich potřebujeme stovky. Je potřeba všechny připravit a načesat. Kolegyně Cara se stará o jednu z rekvizit, konkrétně o model mraku, a další kolegyně se zase věnuje obuvi. Čistí ji a opravuje. Na boty tu máme celé jedno oddělení.

Stanové město Cirque du Soleil je zcela samostatné. Znamená to, že si vozíte i pračky?
Je to tak. Když přijedeme na nové místo, nic tu není. Takže vedle kufrů a rekvizit cestujeme se vším, co tu vidíte. Šicí stroje, žehličky, pračky i sušičky. To všechno jezdí s námi.

Pro show KURIOS vzniklo přes sto kusů kostýmů. Vypadá to ovšem, že je jich tu snad ještě víc.
Zhruba sto kusů máme na samotnou show, ale oficiální počet, který s námi cestuje, je mnohem větší. Každý umělec má totiž dvě sady kostýmů, aby měl náhradní. Pak tu ještě máme plnou chodbu kostýmů v podstatě jen pro případ nouze, nebo pro nové umělce. Takže tu máme opravdu napilno. KURIOS je krásné představení, ale je za ním spousta práce.

Vedoucí kostymérka Cirque du Soleil Mar Gonzales Fernandez. (19. března 2025)
Pan Mikrokosmos v show KURIOS - Kabinet kuriozit. Jeho kostým váží téměř devět kilo, když nepočítáme dalšího účinkujícího, který je v jeho kostýmu doslova usazen.
Kostymérna v zákulisí Cirque de Soleil. I ten nejmenší detail si tu zaslouží péči. (19. března 2025)
Zákulisí Cirque de Soleil. V kostymérně se připravuje nejen oblečení. (19. března 2025)
48 fotografií

Jaký kostým je Váš nejoblíbenější?
Momentálně asi kostýmy pro naše akrobaty, kteří mají číslo na síti Acro Net. Představují tajemné bytosti z hlubin vodní říše. Začali jsme je navrhovat už v Montrealu, kde jsme startovali prázdnou bílou plochou. Látka se později potiskne, přidá se fólie, a poté se materiál obarví a nařasí. Jde o krásný, ale zároveň i velmi pohodlný kostým. Umělci se při svých bláznivých číslech musí cítit dobře, a to tento kostým splňuje. U svých čísel jsou díky tomuto kostýmu i zábavní a krásní. Moc se mi to líbí.

Některé materiály, které tu vidíme, ale nejsou pro kostymérnu úplně typické. Jak s nimi pracujete?
Na některé věci máme specialisty. Ti se musí vyznat ve výrobě forem a odlitků. Musíte ale velmi dobře znát vlastnosti všech materiálů, s nimiž pracujete.

Cirkusák musí do životopisu uvést i barvu očí, líčí umělci z Cirque du Soleil

Perete kostýmy v ruce, nebo mohou do pračky?
Pereme je v pračce, jen některé speciální kousky musíme prát v ruce. Kousky z opravdu choulostivých materiálů necháváme čistit v čistírně. Jinak ale kostýmy pereme po každém představení. Máme na to dva lidi, kteří s tím stráví až čtrnáct hodin týdně.

Jak dlouho pro Cirque du Soleil pracujete?
Na představení KURIOS pracuji asi tři roky, ale v souboru už jsem skoro devět let. Pocházím ze Španělska, kde jsem vystudovala design. Vzpomínám si na první inzerát, na který jsem odpověděla. Jistá firma hledala někoho, kdo umí šít a mluvit anglicky. Obojí jsem uměla, a tak jsem na inzerát odpověděla a získala tak svou první práci. Pak už jsem začala být víc nezávislá, hodně jsem cestovala a poznávala nové lidi. Ale v kreativním prostředí už jsem zůstala.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...

KVÍZ: Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd?

Před šedesáti lety, úplně přesně 1. září 1965, vznikla v Londýně skupina Pink Floyd. Z původně undergroundového tělesa, tvořící hudební ekvivalent psychedelických tripů, se postupem času stala jedna...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo první vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

11. září 2025  8:10

RECENZE: Seriál Zločin na dobré cestě? Zázraky se na poli tuzemské krimi nedějí

55 % Premium

Ne že by snad novinka ČT Zločin na dobré cestě vyloženě selhávala, už se u nás zrodily krimi daleko horší. Spíše názorně dokládá, jak těžké je v daném žánru vymyslet originální půdorys, natožpak...

10. září 2025

Kdybych v tom nehrál, šel bych do kina. Ondřej Sokol se loučí s Dámským krejčím

Dvacet let patří komedie Dámský krejčí s Ondřejem Sokolem k nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším titulům Činoherního klubu. Vyprodaná derniéra se zde koná 11. září a ve stejný den nabídne online...

10. září 2025  16:29

Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Moderátoři Českého slavíka Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují v Televizních novinách ve středu 10. září hlasování v letošním ročníku. Fanoušci budou moci svým oblíbencům posílat hlasy až do půlnoci...

10. září 2025  15:02

Ypsilonka není mrtvola! hlásí po odvolání ředitele umělecká rada s Dejdarem v čele

Repertoár pražského Studia Ypsilon bude po pondělním odvolání ředitele Karla Františka Tománka připravovat nově ustavená umělecká rada. Tvořit ji budou členové souboru v čele s hercem Martinem...

10. září 2025  14:24

RECENZE: Kozubova parta zoufalců potká fantasmagorii Srnky. Veselo zrovna není

40 % Premium

Ostravské divadlo Mír proslavili seriálem sKORO NA mizině, pak své uskupení přenesli na plátno v projektu Tři Tygři ve filmu: JACKPOT. A teď Štěpán Kozub, Robin Ferro, Albert Čuba a Vladimír Polák...

10. září 2025

Nejasné obrazy vyřazujeme z prodeje, říká galerista Jakub Sluka

Galeristu a režiséra Jakuba Sluku posunula k internetovému prodeji umění až pandemie covidu. Byť na rozšíření záběru při provozování Retro Gallery na pražské Malé Straně pomýšlel již dříve. Po...

10. září 2025  12:11

Zábavné, pokud nezapojíte mozek. Kritici Brownovu pražskou knihu chválí i tepou

Neuběhly ještě ani dva dny od vydání nové knihy Dana Browna a po celém literárním světě se už vyrojily desítky recenzí plných chvály, ale také ostré kritiky. Někteří román Tajemství všech tajemství...

10. září 2025  11:20

RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě

Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně propíraného turné obnovených Oasis je tu podařené comebackové album Pulp s názvem More a aktuálně výborná...

10. září 2025  8:03

Na StB jsem sežral papír, abych nepráskal. Pak jsem myl špalky od krve, vypráví Čok

Premium

Své šílené „ahááá!“, kterým se zapsal do dějin českého showbyznysu, vnímá jako dar i prokletí. První kapelu Exploze založil Vilém Čok už na základce, takže coby rocker s baskytarou řádí jako šílenec...

9. září 2025

OBRAZEM: Soňa Červená stoletá. Slavnou zpěvačku uctili bustou ve Státní opeře

Přesně v den, kdy by slavná operní pěvkyně a herečka Soňa Červená oslavila své sté narozeniny, uctilo Národní divadlo její památku odhalením busty ve Státní opeře. Dcera známého prvorepublikového...

9. září 2025  17:20

OBRAZEM: Na plzeňskou třiatřicítku lákají herci Hanuš, Barešová a Lněnička

Už tradičně výrazným vizuálem na sebe upoutává Mezinárodní festival Divadlo, který mezi 10. a 18. zářím hostí Plzeň. Na letošní už třiatřicátý ročník zvou naše přední herecké tváře, tedy Petr...

9. září 2025  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.