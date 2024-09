OBRAZEM: I na pohřbu může být veselo. Nejkouzelnější show Cirque du Soleil je tu

Nejkouzelnější část svého repertoáru k nám veze slavný novocirkusový soubor Cirque du Soleil. Tento týden totiž v pražské O2 areně uvede představení Corteo. To divákům nabídne pohled do hlavy klauna, který si představuje svůj vlastní pohřeb. Nebude se ale jednat o nějakou tryznu, tento pohřeb bude spíše melodramatický karneval plný energie, skvělé hudby a perfektních akrobatických výkonů. Cirque du Soleil obsadí O2 arenu tento týden, od středy až do neděle.