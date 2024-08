Cirkusák musí do životopisu uvést i barvu očí, líčí umělci z Cirque du Soleil

Lyrické Corteo láká na slavnostní průvod v mysli klauna, který si představuje vlastní pohřeb. Místo smutečního průvodu ale diváky čeká karneval, v němž iluze popichuje realitu. V představení, které bude v Praze mezi 25. a 29. zářím k vidění sedmkrát, se objeví i finský žonglér Johan Juslin a španělský zpěvák David Repulles Fernandez.

Oba jste se prý na cirkusovou dráhu shodně vydali poté, co jste zhlédli show Cirque du Soleil. Jak to bylo?

Johan: U mne to tak bylo. Jednou jsem v televizi viděl žonglérskou show, něco neuvěřitelného. Bylo mi deset a řekl jsem si, že se stanu žonglérem. Jakmile pořad skončil, šel jsem na zahradu, vzal tenisáky a začal trénovat. Od té doby jsem se v podstatě neohlédl, takže teď si žiju svůj životní sen. Zajímavé na tom je, že to stále dělám se stejnou vášní a nadšením. Každý druhý sní o tom, že se stane požárníkem či astronautem, ale v určité chvíli ho to pustí. Já jsem ovšem stále stoprocentně přesvědčen, že jsem se vydal správnou cestou.