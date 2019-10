Kolikrát jste spadla ze skútru?

Dvakrát. Zajímavé je, že v zimě jsem všechno zvládla bez problémů, až když nedávno pršelo, tak jsem spadla. I když jsem jela velmi pomalu, jedno auto to přede mnou zaduplo, mně podklouznul zadek, a protože na silnici byla vyteklá nějaká olejová směs, položila jsem to. A přesně to samé se mi stalo den nato. Vyjížděla jsem ze zatáčky, ještě jsem si říkala, že musím být opatrná, ale stejně to nedopadlo. Naštěstí se mi nic nestalo.