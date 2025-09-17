RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce

Premium

Fotogalerie 9

Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025) | foto: Lukáš Bíba

Tomáš Šťástka
  14:00
Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve pak leckterému divákovi patrně došlo, jak náročné byly přípravy kusu St.art, jehož první oficiální uvedení právě zhlédl.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Novinka, na které novocirkusový soubor Cirk La Putyka pracoval sedm let, v sobě totiž nese i otisk docela nečekaných jmen. Vavřinec Hradilek, Karel Poborský, Radek Jaroš, Marian Jelínek. To jsou jen některé osobnosti světa českého sportu, které bratřím Novákovým a jejich týmu nějakým způsobem pomáhaly s přípravou nezvyklého kusu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce

Premium

Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve...

17. září 2025

Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...

17. září 2025  13:18

Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance

Izraelské ministerstvo kultury oznámilo, že izraelské filmové a televizní akademii zastaví finance na Ofirovu cenu. Tu v úterý akademie udělila filmu o palestinském chlapci The Sea (Moře), který se...

17. září 2025  12:36

RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?

65 % Premium

Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...

17. září 2025

Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška

Premium

Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl...

16. září 2025

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

16. září 2025  17:45

Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...

16. září 2025  17:05

KVÍZ: Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda

Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar...

vydáno 16. září 2025

Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii

Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...

16. září 2025  15:32

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

16. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:56

Překládá Simpsonovy i hity od Disneyho. Často bez obrazu, líčí Vojtěch Kostiha

Premium

Vojtěch Kostiha překládá filmy už od dvaceti let. České znění obstarává dětským snímkům, romantickým komediím i ikonickým filmům pro fanoušky sci-fi. „Kdybych prozradil jejich děj, dostanu pokutu v...

16. září 2025

Ermitage. Nová výstava Pasty Onera zavede do poustevny. A blíž k autorovi

Pasta Oner je jedním z nejvýznamnějších českých vizuálních tvůrců současnosti. A přichází s novinkou - v Galerii Obecní dům uvede sólovou výstavu s názvem Ermitage. V Onerově zatím nejrozsáhlejší...

16. září 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.