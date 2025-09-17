RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce

Novinka, na které novocirkusový soubor Cirk La Putyka pracoval sedm let, v sobě totiž nese i otisk docela nečekaných jmen. Vavřinec Hradilek, Karel Poborský, Radek Jaroš, Marian Jelínek. To jsou jen některé osobnosti světa českého sportu, které bratřím Novákovým a jejich týmu nějakým způsobem pomáhaly s přípravou nezvyklého kusu.
RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovcePremium
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Yellowstone 60 %, Iron Man 3 70 %, Báječný svět shopaholiků 50 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Disturbia 50 %, Kapitán Phillips 80 %, Mickey 17 60 %, Buď chlap! 35 %, Muž ve stínu 60 %, Lynč 55 %, Zelená zóna 70 %, Dajori 75 %, Sázka na nejistotu 70 %, Blade Runner 2049 60 %
Klíčová slova: David Černý, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...
Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou
Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...
Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...
KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?
Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...
RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce
Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve...
Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž
Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...
Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance
Izraelské ministerstvo kultury oznámilo, že izraelské filmové a televizní akademii zastaví finance na Ofirovu cenu. Tu v úterý akademie udělila filmu o palestinském chlapci The Sea (Moře), který se...
RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?
Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...
Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška
Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl...
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...
Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto
Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...
KVÍZ: Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda
Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar...
Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii
Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...
Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...
Pronájem, bytu 1+kk, 31 m2 - Třebíč - Nové Dvory
Energetiků, Třebíč - Nové Dvory
12 288 Kč/měsíc
Překládá Simpsonovy i hity od Disneyho. Často bez obrazu, líčí Vojtěch Kostiha
Vojtěch Kostiha překládá filmy už od dvaceti let. České znění obstarává dětským snímkům, romantickým komediím i ikonickým filmům pro fanoušky sci-fi. „Kdybych prozradil jejich děj, dostanu pokutu v...
Ermitage. Nová výstava Pasty Onera zavede do poustevny. A blíž k autorovi
Pasta Oner je jedním z nejvýznamnějších českých vizuálních tvůrců současnosti. A přichází s novinkou - v Galerii Obecní dům uvede sólovou výstavu s názvem Ermitage. V Onerově zatím nejrozsáhlejší...