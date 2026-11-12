Ostych stranou. Cirkusového Pinokia od Putyky nečekaně posílil slavný český herec

Produkce si jména hlavních představitelů nechávala dlouhou dobu pro sebe. Nyní však s velkou slávou oznamuje, že role titulní postavy se ujme filipínský tanečník Jasper Narvaez, jeho otce, tedy chudého řezbáře Geppetta ztvární český herec Jiří Langmajer. Pro oblíbeného českého herce to bude nová zkušenost, u které přiznal, že bude muset překonat ostych.
„Příprava bude úplně jiná, než jsem zvyklý, to mi bylo jasné hned během prvního setkání s Akramem Khanem. Pracovat budu na fyzické i psychické stránce a velkou výzvou pro mě bude i přestat se stydět,“ svěřil se Langmajer.
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Výjimečný projekt. Cirk La Putyka zkouší Pinokia v režii uznávaného Akrama Khana
V centru inscenace stojí vztah otce a syna, který je zároveň příběhem o touze poznat svět, najít vlastní identitu a pochopit, co je dobré, pravdivé a správné. Inscenace sleduje cestu oživlé koutky, která touží se stát člověkem. Když však pozná lidský svět v celé jeho kráse i z její odvrácené strany, vyvstává klíčová otázka představení: Poté, co Pinokio pozná vše, co lidství nabízí – jeho dechberoucí krásu i ničivou temnotu – chce se ještě vůbec stát člověkem?
„Spolupráci s Cirkem La Putyka si nesmírně užívám. Nikdy předtím jsem s cirkusovým souborem nepracoval, a přestože se vždy těším na nový tvůrčí proces a setkávání s novými lidmi, tato zkušenost pro mě byla obzvlášť inspirativní. Velmi na mě zapůsobila především ochota cirkusových umělců zkoumat možnosti, které by mě samotného ani nenapadly. Jako by v nich byl přirozený instinkt zjišťovat, kam až lze určitou myšlenku posunout, a teprve potom hledat způsob, jak ji realizovat bezpečně, jak ji natrénovat a nakonec přenést na jeviště,“ uvedl o své titulní roli Pinokia Jasper Narvaez.
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Hlavní tvůrce představení, britský tanečník a choreograf bangladéšského původu Akram Khan, si za dlouhé působení v kulturním průmyslu vybudoval pověst globální hvězdy první velikosti. Ve své kariéře spolupracoval s hvězdami jako Kylie Minogue, Juliette Binocheová či Florence and the Machine. Je autorem choreografie zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012 a jeho verze baletu Giselle patří k nejhranějším titulům dekády.
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„Nacházím se v okamžiku své kariéry, kdy se chci záměrně vydat do neznáma. Cirkus je pro mě zcela nový jazyk založený na riziku, důvěře, fyzičnosti a nekonečných možnostech. Nese v sobě zároveň nádherný prvek magického realismu: svět, který působí velmi konkrétně a skutečně, ale do něhož může kdykoli vstoupit něco nečekaného, podivného nebo zdánlivě nemožného,“ říká Khan o svém práci na představení.
Ambiciózní projekt předstoupí před diváky v holešovickém areálu Jatek 78 premiérově 20. a 21. října 2027. Vstupenky jsou již v prodeji. V Praze se však soubor s nastudovaným dílem zdrží jen na omezený čas, než se vydá na zahraniční scény.
Další cirkusová událost už v pátek
Vrcholná klaunérie, estetika nevkusu i syrový slovenský folklor. Divadlo Jatka78 uvede 13. listopadu světovou premiéru autorského sóla Les choix tremblants / cirkus nevkus. Performer, akrobat a vizuální tvůrce slovenského původu Daniel Kvašňovský v něm přivádí na scénu současnou klaunérii a fyzické divadlo v jejich nejčistší, a přesto velmi odvážné podobě. Představení je součástí zahraničního programu Jatek78, které v Holešovické Tržnici pravidelně hostí nejlepší světové soubory.
Mimořádný mezinárodní projekt vznikal několik let v produkci francouzského centra Les Nouveaux Nez & Cie v úzké koprodukci s významnými evropskými domy. Projekt již během své přípravné fáze rezonoval v evropském měřítku, když byl vybrán mezi finalisty prestižního programu evropské sítě Circusnext 2026. Na tvarosloví inscenace se jako exkluzivní poradci a konzultanti podílely i výrazné osobnosti české a francouzské scény – legendární francouzský klaun Alain Reynaud a čeští divadelníci Petr Forman a Eva Ordoñez. Světová premiéra Les choix tremblants / cirkus nevkus bude k vidění v rámci třetího ročníku Cirkusových nocí.