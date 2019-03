VIDEO: Doba je bláznivá, všichni jsme blázni. La Putyka znovu v Berlíně

Jsou to už tři roky, co náš přední novocirkusový soubor využil pozvání berlínského divadla a uvedl v tamním prostoru poblíž televizní věže kus Roots. Nyní se vrací na stejné místo, aby se zdejšímu publiku připomněl s novinkou Memories of Fools. „Představení nese podtitul ‚Všichni jsme blázni, protože doba je bláznivá’ a hledá naše nejstarší a nejhlubší vzpomínky,” přibližuje téma novinky režisér Rosťa Novák mladší.



V Berlíně se La Putyka musí opět přizpůsobit zdejším provozním podmínkám. „Je to mnohem složitější než poprvé. Opět se setkáváme s očekáváním produkce Chamaleonu, s čím novým přijdeme. A veliká výhoda i nevýhoda zároveň je, že běžný divák Chamaleonu nás nezná. To znamená, že nám dá velmi jednoduše a rychle najevo, jestli se baví, nebo nebaví, jestli má, nebo nemá o čem přemýšlet,“ uvažuje Novák.

„Je to úplně jiný princip práce - stavět představení, které se bude hrát stoosmdesátkrát v řadě. Musíme brát ohled na herce, na jejich zdraví, na srozumitelnost, na to že během představení lidé konzumují jídlo a pití. Je to zvláštní disciplína,“ přibližuje dále. Není totiž obvyklé, aby show La Putyky přerušovala přestávka. Zde je to ale jedním z požadavků prostoru, aby mohli obsloužit hosty.

Představení Memories of Fools hledá naše nejstarší a nejhlubší vzpomínky. „Jak daleko jsme schopni se vracet ve svých vzpomínkách? Jak dlouho jsme schopni udržet některé vzpomínky v hlavě?“ naznačuje téma Novák, který je autorem i režisérem. Do projektu obsadil členy souboru, kteří již mají s takto náročným projektem zkušenost z představení Roots (Michal Boltnar, Daniel Komarov, Jiří Weissmann, Vojtěch Fülep). Dojde ale i na nováčky, pro které bude půlroční náročné hostování v Berlíně novinkou - Šárka Fülep Bočková, Filip Zahradnický, Romuald Solesse, Solenne Bailly a Alexandr Volný.

Na představení se dále podílejí kmenoví tvůrci souboru - scénograf Hynek Dřízhal, kostýmní výtvarnice Kristina Záveská a hudební skladatel Jan Balcar. Memories of Fools se v Berlíně hraje od čtvrtka. Zda poté zamíří i k nám, zatím není jisté. Vzhledem k tomu, že podobnou cestou šlo i předchozí Roots, dá se to očekávat.

Premiéra Memories of Fools je součástí oslav 10. výročí od založení Cirku La Putyka. Jejich hlavní podzimní část zahrne například premiéru představení Sancho Panza, kde se Rosťa Novák ml. po deseti letech spojí s režijní dvojicí SKUTR, uvedení některých inscenací z počátků souboru v místech jejich vzniku i premiéru dokumentu České televize o rodině Nováků. V jednání je také v listopadu velká novocirkusová oslava ve Foru Karlín.